Și-a dus mama bolnavă de cancer și cu AVC la UPU Bacău. „Dr. Petrescu a țipat la noi: La ce mi-ați mai adus-o aici?” 

O nouă reclamație la adresa „tratamentului” pe care unii pacienți îl primesc la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgență Bacău. Într-o scrisoare transmisă Ziarului de Bacău, fiul unei paciente reclamă că a ajuns la UPU cu mama sa, bolnavă de cancer și cu un accident vascular cerebral (AVC), unde dr. Liliana Petrescu i-ar fi făcut mai multe reproșuri pe un ton agresiv. Nu este prima reclamație făcută de pacienți în trecut, un alt exemplu poate fi citit AICI.

Pacienta care a fost dusă la urgențe are 76 ani, este bolnavă de cancer la sân (stadiul 4), suferind și de diabet, astm, un chist pe creier și probleme cardiace. Numele său și al fiului acesteia le vom trece sub anonimat, pentru a le asigura protecția.

„Șoc și umilință totală”

„În urmă cu vreo două luni, a făcut un AVC, am chemat ambulanța, care a stabilit diagnosticul acesta inițial și au dus-o la UPU Bacău, pentru îngrijiri medicale. Acolo, a fost consultată de ”celebrul” medic băcăuan Liliana Petrescu, care, văzând starea ei și toate bolile pe care le are, a țipat enervată la noi, citez: ”La ce mi-ați mai adus-o aici?” Urletul ei de iritare către mine și tatăl meu, care trăiam o stare de stres foarte ridicată, ne-a făcut bine, o fracțiune de secundă. Am uitat, instant, de stres, și am intrat, imediat, într-o stare de șoc și umilință totală”, a scris C.A., în mesajul către Ziarul de Bacău.

„După câteva analize, care au confirmat diagnosticul, am fost chemați de doamna doctor, în continuare, foarte iritată: ”Luați-o acasă!”. (…), fără o internare, fără niciun ajutor. (…) Ni s-a dat o rețetă, pe care ne-am repezit, totuși, s-o luăm de la farmacie, ca să o ajutăm pe mama cu ceva. La farmacie, am descoperit că dr. Liliana Petrescu i-a prescris vitamine. În valoare de câteva sute bune de lei, vitamine pe care nici nu le putea înghiți, căci era pe ducă”, a mai susținut fiul pacientei.

La finalul articolului, vom publica scrisoare integrală a acestuia.

Dr. Liliana Petrescu: „Dacă nu a murit, ce problemă e?!”

Ziarul de Bacău a contactat-o pe doctorița Liliana Petrescu. Inițial, ea a negat vehement că ar avea un astfel de comportament față de vreun pacient. „Eu am 200 de bolnavi pe zi, nu pot răspunde acum. În al doilea rând, cancerele nu sunt urgență. Dacă era cu AVC, ar trebui să mă uit în foaie. Nu-mi amintesc să fi trimis acasă pacientă cu AVC. Dacă nu a murit, ce problemă e?!”, a răspuns doctorița de la UPU Bacău.

„Nu cred că i-am zis «La ce mi-ați mai adus-o aici». Nu tratez prost bolnavii. Dacă aș face asta, nu aș avea așa de mulți care mă caută”, a mai susținut dr. Petrescu.

La finalul convorbirii, cadrul medical a ținut să reproșeze interesul Ziarului de Bacău față de activitatea sa. „Numai cu prostii vă țineți, de asta nu mai sunt medici de urgență. N-aveți voi treabă!”, a mai spus doctorița, înainte să închidă telefonul.

Am solicitat un punct de vedere de la SJU Bacău, îl vom prezenta atunci când îl vom primi.

Scrisoarea fiului pacientei

Redăm scrisoarea transmisă Ziarului de Bacău de fiul pacientei:

La UPU Bacău, (…), dr. LILIANA PETRESCU hotărăște cine moare și cine trăiește!

Aceasta este o poveste tristă, trăită pe propria piele, acum vreo două luni, dar abia acum am liniștea psihică necesară s-o scriu.

Ca mai orice om de pe planeta asta, trăiesc, de câțiva ani, o dramă în familie, cu o mamă de 76 ani, bolnavă de cancer la sân (stadiul 4), care mai are și diabet, astm, un chist pe creier, probleme cardiace….ceea ce au mai toți părinții noștri la vârsta asta, ca moștenire de la privațiunile și munca grea din perioada comunistă, notă de plată pe care ei o plătesc acum.

În urmă cu vreo două luni, a făcut un AVC, am chemat ambulanța, care a stabilit diagnosticul acesta inițial și au dus-o la UPU Bacău, pentru îngrijiri medicale. Acolo, a fost consultată de ”celebrul” medic băcăuan Liliana Petrescu, care, văzând starea ei și toate bolile pe care le are, a țipat, enervată la noi, citez: ”La ce mi-ați mai adus-o aici?” Urletul ei de iritare către mine și tatăl meu, care trăiam o stare de stres foarte ridicată, ne-a făcut bine, o fracțiune de secundă. Am uitat, instant, de stres, și am intrat, imediat, într-o stare de șoc și umilință totală.

După câteva analize, care au confirmat diagnosticul, am fost chemați de doamna doctor, în continuare, foarte iritată: ”Luați-o acasă!”.

CA SĂ MOARĂ! Fără tratament, fără o internare, fără niciun ajutor. Asta, pe banii noștri, ai contribuabililor.

Ni s-a dat o rețetă, pe care ne-am repezit, totuși, s-o luăm de la farmacie, ca să o ajutăm pe mama cu ceva. La farmacie, am descoperit că dr. Liliana Petrescu i-a prescris vitamine. În valoare de câteva sute bune de lei, vitamine pe care nici nu le putea înghiți, căci era pe ducă. Abia la farmacie, în timp ce achitam vitaminele, am apreciat spiritul fin, de o ultimă ironie, a doamnei Petrescu, de a administra vitamine unui pacient aproape mort.

Din urletul care mi s-a întipărit pe creier, al doamnei Liliana Petrescu, ”La ce mi-ați mai adus-o aici?”, ca un fost profesor de română și actual critic literar, înțeleg două lucruri:

Acest ”mi” arată că UPU Bacău e pe persoană fizică, de aceea propun Consiliului Județean Bacău să-i schimbe denumirea în UPU LILIANA PETRESCU. Din ”aici”, mai înțeleg că, UPU Bacău, d-na Petrescu hotărăște cine primește tratament și mai poate trăi o zi, precum și, cel mai important, cine moare.

Între timp, mama a făcut imposibilul, fără niciun tratament: a dormit 40 de ore în prima zi, nu a băut decât apă, în prima săptămână și, încet, încet, într-o lună, și-a revenit aproape complet. (…)

Legat de umanitatea și prestația medicală a d-nei doctor Liliana Petrescu, vă las să judecați și singuri, întrucât nu sunt, foarte probabil, primul aparținător al unui pacient ”tratat” de ea, care a trebuit să se ducă la psiholog, ca să nu pice în depresie.

C.A.