ASOCIATIA C.E.U. ZAHARIA’ART BACAU Str. Nordului nr. 49, Bacau, Cod 600240 Tel.0727-864 717; Email: ivuart@yahoo.com Nr.417 din 15.10.2025 Numele beneficiarului Proiectului: Asociatie CEU „ZAHARIA’ART” Bacau

Denumirea proiectului: SIMPOZION„ZONE STRATEGICE DE CREATIE”, ed. a V-a, 2025

Numele beneficiarului Proiectului: Asociatie CEU „ZAHARIA’ART” Bacau

Scopul proiectului: stimularea și creșterea interesului pentru artă, susținerea participării artelor la actul dialogului cultural atât pe plan local și europeanși esteoferit artiștilor plastici membri ai UAP România, absolvenților universităților de arte vizuale și colaboratorilor din zona culturii.Simpozionul de creaţie se va desfășura într-o locație încărcată de istorie și de obiective turistice, “pe urmele istoriei, pe unde umblau odată și plaiesii lui Ștefan- Vodă”… Bogdana, jud. Bacău. Dupa finalizarea Simpozionului, proiectul isi propune mediatizarea acestuia in cadrul unei expozitii publice.

Obiectivele proiectului:

1. Organizarea si desfăşurarea SIMPOZIONULUI „ZONE STRATEGICE DE CREATIE”, editia a V-a 2025, 25.octombrie-01.noiembrie 2025, la Bogdana, Jud. Bacau.

2. Organizarea si vernisarea Expozitiei de grup- 07.noiembrie.2025, ATELIER DE CREATIE Geanina IVU/Liliana DUMITRIU, str. Mioritei, nr. 21, orele 17.00.

Rezultatele asteptate/finale in urma implementarii proiectului: Artistii plastici vor avea parte de un schimb de experienta in cadrul simpozionului însusindu-și noi metode si tehnici de lucru, îmbogățindu-su astfel mijloacele de exprimare vizual-artistică. Expozitia finala cu lucrarile efectuate in timpul simpozionului, va duce la crearea unor repere culturale de valoare.Patrimoniul orasului Bacau se îmbogățește prin diversificarea manifestarilor cultural/ artistice pe raza judetului Bacau si nu numai. Publicul bacauan, va beneficia de o oferta culturala mai consistenta si mai diversa. In cadrul vietii clturale din Bacau.Toate acestea vor duce la o crestere a consumului cultural in Bacau dar si la o crestere a calitatii si cantitatii actului cultural in sine.

Data inceperii si data finalizarii proiectului: 01.09.2025- 14.noiembrie. 2025

Valoarea totala a proiectului: 31.322 lei; Valoarea cofinantarii C.J. Bacau: 25.057 lei

Proiect cofinantat de Consiliul Judetean Bacau prin programul finantarii nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2025, conform Legii nr. 350/2005

Echipa de implementare a proiectului: Geanina Iustina Ivu-Vlad/Coordonator proiect

Maria Vlad-ZAHARIA/Asistent proiect