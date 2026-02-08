Simulări județene pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026, organizate de ISJ Bacău

Inspectoratul Școlar Județean Bacău anunță organizarea simulărilor județene pentru examenele naționale din 2026, acțiune realizată cu sprijinul unităților de învățământ din județ. Simulările vizează atât elevii de gimnaziu, cât și pe cei de liceu care se pregătesc pentru Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat.

Potrivit inspectorului școlar general, prof. Anca Egarmin, testările au rolul de a oferi elevilor un reper realist asupra nivelului de pregătire și de a contribui la îmbunătățirea rezultatelor finale.

Programul simulărilor județene este următorul:

9 și 10 februarie – probele Evaluării Naționale la limba și literatura română și matematică;

16, 17 și 18 februarie – probele scrise ale Bacalaureatului: limba și literatura română, matematică/istorie și proba la alegere a profilului.

Reprezentanții ISJ Bacău subliniază că scopul concret al simulărilor este conștientizarea, din timp, a necesității intensificării pregătirii pentru examene, stabilirea unui „punct de plecare” în funcție de rezultatele obținute și creșterea performanțelor școlare.

„Succes, dragi elevi!”, este mesajul transmis de conducerea inspectoratului către participanți.