Sistarea furnizării apei în Bacău afectează 35.000 de elevi și profesori și 100 de participanți la o olimpiadă națională. Prof. Egarmin, inspector general: „Ne putem face de râs în fața unei țări întregi!”

Aproape tot Bacăul rămâne aproape 3 zile fără apă la robinete, la solicitarea Primăriei Bacău, pentru un branșament la Rezerva de apă a municipiului. Situația pune mari probleme sistemului școlar, fiind afectate 52 de unități, dar și participanții la o olimpiadă națională.

Prof. Anca Egarmin, inspector școlar general al județului, a luat atitudine în public, după ce directorii școlilor au fost convocați în această dimineață la o ședință cu conducerea Primăriei.

„Lipsa apei în municipiul Bacău afectează activitatea educativă din 52 de școli (37 unități de învățământ de stat și 15 private), cele mai multe dintre ele având, ca structuri, grădinițe. Nu mai spunem și de internate, cantine… Altfel spus, 31549 elevi și 3362 cadre didactice sunt direct afectați de acest neajuns. Cu responsabilitatea funcției de inspector școlar general afirm că nu există scuze pentru perpetua problemă a apei, mai ales că, de câte ori se întâmplă, se pasează responsabilitățile eventualelor disfuncții cauzate de imposibilitatea asigurării apei potabile, a condițiilor de igienă etc. pe umerii conducerilor școlilor”, a declarat prof. Egarmin.

Inspectoarea școlară generală este de părere că Primăria pasează responsabilitatea: „Convocarea, peste noapte, a directorilor unităților de învățământ din oraș în această dimineață echivalează cu o pasare a responsabilității către dumnealor, în condițiile în care o anunțată intervenție la rețea poate deveni, din nou, un coșmarul băcăuanilor. Comitetele și «comițiile» nu aduc apa în școli… Știm cu toții că problema reală, cea mult-cântată de Primăria Bacău, este cea a funcționării rezervei de apă, care are tot felul de neajunsuri, de improvizații… Dacă la toate cele remarcate, adaug și faptul că, începând de mâine, Bacăul găzduiește și în jur de 100 de elevi și cadre didactice însoțitoare, competitori în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, am spus tot: Ne putem face de râs în fața unei țări întregi!”

Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a reacționat la afirmațiile inspectorului școlar general al județului:

„Solicit inspectorului general proaspat numit sa se preocupe de calitatea educatiei in Bacau si sa lase politica deoparte. Este penibil sa existe astfel de remarci false ale unui inspector scolar, mai ales in conditiile in care exista o expertiza tehnica care confirma ca Rezerva de apa este corespunzatoare din punct de vedere tehnic si este si in functiune. Atasez extrase din expertiza pentru lamurire”.

