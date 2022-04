Situație explozivă la Școala Miron Costin. Un profesor de matematică, acuzat că insultă elevii și părinții. „A umplut catalogul de 2 și 4!” – UPDATE

UPDATE: Inspectoratul Școlar al Județului Bacău a transmis următorul mesaj, în urma reclamației părinților:

„Inspectoratul Școlar Județean Bacău întreprinde deja demersurile necesare pentru a verifica cele sesizate și a lua măsurile ce se cuvin. Doi inspectori școlari sunt în control în această școală, iar după ce va fi întocmit raportul de verificare, vom transmite concluziile anchetei, respectiv măsurile ce urmează a fi aplicate”.

În acest timp, la școală, unii dintre elevii absenți azi s-au trezi cu note de 3 în catalog.

Știrea inițială:

Un profesor de matematică de la Școala Gimnazială „Miron Costin”, din municipiul Bacău, a reușit să-și „ridice în cap” părinții mai multor clase la care predă. Potrivit acestora, cadrul didactic a absentat de la unele cursuri online, iar de la reluarea în formă fizică, are un comportament jignitor atât la adresa elevilor, cât și a părinților. Profesorul a umplut catalogul de note de 2 și 4, după care intenționează să plece în concediu neplătit. Azi, a programat un test, la care aproape toată clasa va absenta.

„De la începutul anului scolar, dl prof de matematica, (…), ne-a jignit copiii, i-a umilit, adresându-le cuvinte precum «Nesimțiți», «Ordinari», «Proști”, «Bătuți în cap». Unui copil i-a spus că este obez și l-a umilit în fața clasei, desenând pe tablă cum s-a întors de la bunici (rotund, ca un balon)”, se arată în reclamația unor părinți.

Potrivit părinților, dirigintele clasei a VII-a A a avut discuții cu profesorul de matematică, însă reacția acestuia a fost tot în bătaie de joc: „Nu eu i-am făcut nesimțiți, mamele lor i-au făcut!”.

Cea mai mare problemă este că, după ce a umplut catalogul de note de 2 și 4, profesorul va pleca din școală, în concediu de studii fără plată. Mai mult, joi dimineață profesorul a anunțat un test, însă mai bine de jumătate din clasă va absenta, de teama unor posibile represalii.

Contactată de Ziarul de Bacău, prof. Irina Grigoraș, directoarea Școlii Miron Costin, a confirmat situația explozivă și a precizat că oricum profesorul va pleca și va fi înlocuit. „Domnul profesor a avut mai multe concedii medicale, pentru termen îndelungat, iar părinții sunt nemulțumiți. De pe 2 mai, oricum, e în concediu. Avem și inspecție în școală, activitatea lui a fost monitorizată, vom vedea rezultatele controlului”, a declarat directoarea Grigoraș. Ea s-a întâlnit cu părinții nemulțumiți, dar aceștia spun că, după trei săptămâni, nu a luat nicio măsură.

Profesorul reclamat nu a putut fi contactat, pentru explicații.

De la inceputul anului scolar, dl prof de matematica, (…), ne-a jignit copiii, i-a umilit, adresandu-le cuvinte precum „Nesimtiti”, „Ordinari”, „Prosti”, „Batuti in cap”. Le aminteste copiilor frecvent ca dumnealui a ales sa predea la Miron Costin – o scoala foarte slaba, desi putea sa mearga sa predea la un liceu de prestigiu. Pentru ca ii considera foarte slabi la invatatura, in fiecare dimineata, prof (…) intra la clasa cu salutul: „Buna dimineata, clasa a V-a”, desi copiii sunt in clasa a VII-a.

Unui copil i-a spus ca este „obez” si l-a umilit in fata clasei desenand pe tabla cum s-a intors de la bunici (rotund, ca un balon). Se amuza de numele altora si face diverse glume pe seama lor, lucru care nu s-a intamplat intre elevi nici macar la gradinita si pare greu de crezut ca il face un cadru didactic. In schimb, fetele au parte de multa atentie din partea dumnealui, primesc complimente si chiar note marite, in functie de culoarea parului si adancimea decolteului.

Nemultumirea este legata si de modul de a preda, de a explica lectiile. Cat s-a facut scoala online, de foarte multe ori prof nu intra la ore pentru ca acasa nu avea internet sau nu ii functiona mereu. Cand s-au reluat cursurile fizic, a tinut-o intr-un concediu medical prelungit, iar scoala nu a putut asigura prezenta unui alt profesor de matematica in locul acestuia. Intr-adevar copiii au multe lipsuri, insa interesul prof (…) de a recupera materia a fost zero. Orice intrebare venita de la copii, de clarificare a unei lectii nou predate, a atras jigniri: „Asta ati invatat in a patra! Sunteti batuti in cap?” sau „Sa ii spui mamei ca da bani degeaba pe pregatire, te duci degeaba”. Chiar si copiii buni la matematica altadata nu inteleg materia predata de acest profesor. Sau au probleme la teste si teze, nu se pot concentra, pentru ca in timpul acestora, profesorul gaseste potrivit sa citeasca glume si bancuri, in bataie de joc, si sa rada singur. Pe de alta parte, dupa mai bine de 3 luni de scoala, copiii nu aveau in catalog nicio nota, toate notele fiind trecute intr-un carnetel personal fara sa le fie comunicat copiiilor care sunt acestea. Noi, parintii, nu stim nimic de situatia copiilor, daca e totul bine sau nu.

Toate aceste probleme au fost discutate cu dl diriginte al clasei, copiii s-au plans mereu, la fel si parintii. Dirigintele a avut discutii cu profesorul de matematica, insa reactia acestuia a fost tot in bataie de joc: „Nu eu i-am facut nesimtiti, mamele lor i-au facut!”

Discutii s-au purtat si intre dna director a scolii si prof de matematica, in momentul in care un elev a fost apucat de mana si scos din clasa de catre prof. (…), pentru ca deranja. Dar situatia nu s-a schimbat, astfel ca noi, parintii, am solicitat sa il chemam intr-o sedinta pe prof de matematica, impreuna cu dirigintele si directoarea. Timp de mai bine de o ora, prof. (…) a cautat tot felul de scuze si vinovati, fara sa isi asume nimic din toate acuzatiile aduse de o clasa intreaga. Si, de fapt, nu doar de clasa noastra, sunt doua clase in scoala care intampina aceleasi probleme cu dumnealui. Concluzia acestui profesor dupa sedinta cu parintii a fost ca s-a intalnit cu „niste vietati din padurea intunecata”.

Din pacate, dupa sedinta, profesorul (…) a inceput sa se razbune pe copii si sa umple catalogul cu note proaste, practic pentru o singura intrebare nestiuta, noteaza elevul cu 2, sau au aparut note mici fara sa fie ascultati, probabil din carnetelul profesorului, de acum 2-3 luni in urma. Mai grav este ca dupa 3 saptamani de la sedinta, nu s-a intamplat nimic, nu s-a luat nicio masura, iar acest profesor preda in continuare, jigneste in continuare si are acelasi comportament. Tot ce ni s-a comunicat e ca se va analiza situatia in consiliul profesoral, dar nu se stie cand, dureaza.