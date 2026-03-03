Șoc la Căminul de Bătrâni: contribuțiile cresc cu până la 100%. Noile tarife propuse de administrația Viziteu lovesc în seniorii Bacăului

Administrația Viziteu pregătește majorări consistente ale tarifului de întreținere la Căminul pentru Persoane Vârstnice, crescând substanțial costurile efective și contribuția pe care o vor suporta direct beneficiarii sau rudele acestora.

Proiectul de hotărâre ce urmează să fie votat în Consiliul Local stabilește pentru anul 2026 costuri medii lunare de întreținere cuprinse între 3.086 și 8.556 de lei, în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice. Dincolo de aceste cifre care reflectă costurile reale, autoritățile stabilesc contribuțiile pe care beneficiarii sau susținătorii legali trebuie să le achite din propriile venituri.

Contribuțiile propuse pentru 2026 sunt:

2.400 lei / lună pentru persoanele independente

pentru persoanele 3.100 lei / lună pentru persoanele semidependente

pentru persoanele 3.900 lei / lună pentru persoanele dependente

Comparativ cu precedentele tarife aplicate în 2025, aceste contribuții reprezintă majorări semnificative pentru familii deja presate de costuri mai mari la energie, alimente și medicamente.

Cât plătesc băcăuanii în plus: comparație 2025 vs 2026

Grad de dependență Contribuție 2025 Contribuție propusă 2026 Diferență / lună Independenți 1.600 lei 2.400 lei +800 lei Semidependenți 1.700 lei 3.100 lei +1.400 lei Dependenți 1.900 lei 3.900 lei +2.000 lei

În termeni procentuali:

Independenții vor plăti cu 50% mai mult decât anul trecut

decât anul trecut Semidependenții vor plăti cu peste 80% mai mult

Dependenții vor plăti cu peste 100% mai mult

Iar aceste majorări vin într-un context social în care veniturile persoanelor vârstnice nu cresc în același ritm cu costurile de trai.

Explicații puține, prețuri mari

Deși administrația locală invocă necesitatea alinierii la standardele naționale de cost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 6/2026, nu explică cu transparență cum sunt calculate creșterile sau de ce diferența dintre costurile reale și contribuția impusă beneficiarilor rămâne atât de mare.

În condițiile în care bugetele multor familii sunt deja sub presiune din cauza inflației, creșterile propuse riscă să devină o povară greu de suportat pentru băcăuanii care au grijă de părinți sau bunici dependenți de îngrijire.

Nota de fundamentare arată că, pentru 2026, cheltuielile totale estimate pentru funcționarea căminului se ridică la 13,3 milioane de lei, din care 8,45 milioane lei reprezintă cheltuieli de personal și 4,7 milioane lei bunuri și servicii.

La finalul anului trecut, în cămin erau 107 beneficiari independenți, 57 semidependenți și 46 dependenți