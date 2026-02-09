Șofer de taxi din Bacău, amenințat de un client care a încercat să-i vândă un telefon în timpul cursei

Polițiștii din Bacău au intervenit de urgență după ce un tânăr de 29 de ani a apelat numărul unic 112, solicitând ajutor, pe motiv că ar fi fost amenințat de o persoană necunoscută cu un obiect contondent.

Din verificările efectuate de oamenii legii a reieșit că apelantul avea în autoturism un client pe care urma să îl transporte pe strada Bradului. Pe parcursul deplasării, pasagerul i-ar fi oferit spre vânzare un telefon mobil, pentru care șoferul ar fi plătit suma de 220 de lei.

Ajunși la destinație, bărbatul care vânduse telefonul i-ar fi cerut să îi înapoieze bunul, fără a restitui banii. În momentul în care șoferul a refuzat, acesta ar fi fost amenințat cu un obiect contondent, situație în care a solicitat sprijinul polițiștilor.

O patrulă din cadrul Secției 2 Poliție Bacău a fost direcționată imediat la fața locului și a început căutările pentru depistarea persoanei implicate, care părăsise zona.

În urma semnalmentelor primite și a activităților desfășurate, polițiștii au identificat un tânăr de 28 de ani, bănuit de comiterea faptei.

Cazul a fost preluat de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Bacău. După administrarea probatoriului, bărbatul a fost reținut și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău.