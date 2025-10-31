Șofer fără permis, băut și cu mașina radiată, reținut de polițiști la Onești

Un echipaj de poliție din cadrul Poliției municipiului Onești a oprit în trafic, pe Calea Brașovului din localitate, un autoturism condus de un bărbat de 42 de ani. În urma controlului, polițiștii au descoperit că șoferul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Foto arhivă

De asemenea, bărbatul avea o alcoolemie de 1,4 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior a fost condus la spital unde a refuzat recoltarea mostrelor biologice de sânge.

Totodată, polițiștii au aflat și că autoturismul înmatriculat în Finlanda avea înmatricularea suspendată și nu deținea poliță de răspundere civilă obligatorie.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere, refuz de recoltare de mostre biologice de sânge și punerea în circulație a unui autoturism neînmatriculat.

Faţă de cel în cauză polițiștii au dispus măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore.