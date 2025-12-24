Șofer trimis în judecată după ce a fost prins în Izvoare cu o alcoolemie de peste „3 la mie” în sânge. Bărbatul se află în arest preventiv

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău a anunțat că a dispus trimiterea în judecată a unui bărbat aflat în arest preventiv, acuzat de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Foto arhivă

Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc pe 11 decembrie 2025, în jurul orei 16:25, când inculpatul a fost depistat conducând un autoturism pe strada Izvoare din municipiul Bacău și în parcarea unui magazin din zonă, deschisă circulației publice. Testarea cu aparatul etilotest a indicat 1,82 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar analizele ulterioare au arătat valori ale alcoolemiei de 3,51‰ la ora 17:30 și 3,21‰ la ora 18:30.

Dosarul, împreună cu rechizitoriul, a fost înaintat spre soluționare Judecătoriei Bacău.