Șoferi băuți, scoși din trafic de polițiștii băcăuani. Cinci persoane au fost reținute

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bacău au desfășurat, în perioada 18–21 aprilie, o amplă acțiune în județ, având ca scop prevenirea și combaterea accidentelor rutiere provocate de consumul de alcool la volan.

În urma controalelor efectuate, oamenii legii au constatat 10 infracțiuni flagrante la regimul circulației rutiere, fiind depistați mai mulți conducători auto care s-au urcat la volan deși consumaseră alcool sau nu aveau dreptul legal de a conduce.

Printre cazurile semnificative se numără cel al unui bărbat de 32 de ani, din județul Ialomița, prins în timp ce conducea un ansamblu de vehicule pe DN2-E85, în localitatea Nicolae Bălcescu, având o alcoolemie de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, un bărbat de 62 de ani, din Onești, a fost depistat la volan deși avea permisul de conducere suspendat.

Polițiștii au mai identificat alți conducători auto aflați sub influența alcoolului, cu valori cuprinse între 0,85 și 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat. Printre aceștia se numără șoferi din Berzunți, Bacău, Brusturoasa, Onești și Filipești, depistați în diverse localități din județ.

Totodată, au fost constatate și situații grave, precum conducerea fără permis sau a unor vehicule neînmatriculate. Un bărbat de 46 de ani a fost prins în Sascut conducând un tractor neînmatriculat, fără permis și sub influența alcoolului, iar un tânăr de 23 de ani, din Parava, a fost depistat în Răcăciuni conducând fără permis și având o alcoolemie de 0,86 mg/l.

În urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a cinci dintre persoanele depistate, acestea fiind introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău.

Reprezentanții poliției reamintesc conducătorilor auto că alcoolul afectează grav capacitatea de reacție, atenția și percepția asupra pericolelor din trafic, crescând semnificativ riscul producerii de accidente. Aceștia recomandă adoptarea unei conduite responsabile la volan, pentru siguranța tuturor participanților la trafic.