Șoferi cu alcoolemii de peste 1 la mie, prinși pe străzile din Buhuși și Târgu-Ocna

Un bărbat în Buhuși și altul în stațiunea Târgu-Ocna au fost prinși conducând sub influența băuturilor alcoolice. În cazul ambilor șofer, testele au indicat o alcoolemie de peste 1 la mie.

Pe 04 februarie, în jurul orei 07:30, o patrulă de poliție din cadrul Poliţiei orașului Buhuşi, în timp ce se afla în serviciul de control al traficului, pe strada Republicii din localitate au oprit în trafic un autoturism condus de un bărbat de 45 de ani.

În urma testării cu aparatul etilometru, acesta avea o alcoolemie de 1.35 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii l-au condus la spital unde, i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Pe 05 februarie, în jurul orei 05.30, o patrulă de poliție din cadrul Poliției Stațiunii Târgu-Ocna, a depistat în flagrant delict, pe strada General Eremia Grigorescu din localitate, un bărbat, de 40 de ani, din municipiul Onești, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cel în cauză a fost condus la spital unde i s-au prelevat mostre de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările continuă.