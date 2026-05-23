Șoferi verificați pe E85 de polițiști și inspectorii RAR. Ce nereguli au fost descoperite

Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Bacău au desfășurat ieri o acțiune de prevenție pe DN2-E85, unul dintre cele mai tranzitate și riscante drumuri din județ, fără a fi înregistrate evenimente rutiere grave pe durata activităților.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, echipajele au acționat în intervalele cu risc rutier ridicat, scopul principal fiind responsabilizarea participanților la trafic și prevenirea accidentelor.

În urma controalelor efectuate, oamenii legii au aplicat 38 de sancțiuni contravenționale, dintre care 16 pentru depășirea limitei legale de viteză.

De asemenea, polițiștii au reținut 5 permise de conducere și au retras 4 certificate de înmatriculare.

În cadrul acțiunii au fost efectuate 50 de testări cu aparatul etilotest, iar 21 de vehicule au fost verificate din punct de vedere tehnic cu sprijinul reprezentanților Registrului Auto Român Bacău.

„Respectarea regulilor nu înseamnă evitarea unei sancțiuni, ci protejarea unei vieți”, au transmis reprezentanții IPJ Bacău, precizând că astfel de activități pentru creșterea siguranței rutiere vor continua și în perioada următoare. (sursa: comunicat de presă)