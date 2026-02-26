Șoferii băcăuani, revoltați din cauza semafoarelor din oraș. Ce transmite Primăria Bacău

Semafoarele din mai multe intersecții din municipiul Bacău au fost puse în funcțiune pe 25 februarie, iar acest lucru a dus deja la apariția ambuteiajelor, chiar dacă în această săptămână școlile sunt închise pentru că este vacanța. În aceste condiții, este de așteptat ca, odată cu reluarea cursurilor, traficul să devină și mai aglomerat în timpul programului școlar.

Intersecțiile unde au fost puse în funcționare semafoarele sunt: str. Ștefan cel Mare cu str. Iosif Cocea, str. Ștefan cel Mare cu str. Venus, str. Aprodu Purice cu str. Bucium, str. Hatman Berescu cu Zefirului, Calea Moldovei cu str. Frunzei, Calea Moldovei cu str. Ecaterina Teodoroiu, Calea Moldovei cu str. Arinilor, Bulevardul Unirii cu str. Tecuciului, Calea Bârladului cu str. Triumfului, str. Milcov cu str. Mircea Eliade, str. I.L.Caragiale cu str. Ana Ipătescu, str. George Bacovia cu str. Banca Națională.

Șoferii au reacționat pe rețele sociale, unii acuzând că au stat în trafic zeci de minute pe distanțe scurte:

„Multumim semafoarelor inteligente! Mai aglomerat pe Bancii seara decat dimineata la prima ora!”

„Mulțumim administrația Viziteu, ați reușit să paralizați orașul cu un semafor.”

„În Șerbănești, zona Lidl au pornit semaforul și la ora 17 era coloană de mașini de aproximativ 500 de metri. Fără semafor era o zonă aerisită.”

„Așa de mult ajută semafoarele noi instalate și date în folosință, bravo … Nu a fost așa blocat totul nici măcar de sărbători….Să stai și să faci 1 km în 25 de minute, felicitări primăriei Bacău, să nu mai spunem de craterele formate după ninsoare, acolo alt subiect”; și alte comentarii asemănătoare au inundat rețelele sociale.

Primăria Bacău a publicat un mesaj prin care încearcă să explice situația, cu mențiunea că se lucrează la optimizarea timpilor, întrucât, în această fază, instalațiile funcționează local, pe programe prestabilite. Redăm mesajul Primăriei Bacău:

Punerea lor în funcțiune simultan a condus astăzi la ambuteiaje pe anumite sectoare, dar angajații Primăriei Bacău, ai firmei din cadrul proiectului de Sistem de management al traficului și reprezentanți ai Poliției Rutiere au lucrat și vor continua să lucreze la optimizarea timpilor Darea în folosință a semafoarelor nu înseamnă automat și punerea în funcțiune a sistemului inteligent de gestionare a traficului. Montarea și pornirea efectivă a semafoarelor reprezintă doar o etapă tehnică a proiectului. În această fază, instalațiile funcționează local, pe programe prestabilite, fără a beneficia încă de coordonarea și optimizarea în timp real a fluxurilor de circulație. Sistemul de management al traficului va deveni pe deplin operațional abia după finalizarea conectării tuturor intersecțiilor la dispeceratul central. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat astăzi !”, transmite Primăria Bacău.