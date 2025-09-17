Șoferii din Bacău pierd în trafic aproape 9 zile pe an. După „modernizare”, locul al 8-lea, în topul traficului congestionat

În pline lucrări de „modernizare” și „fluidizare”, municipiul Bacău se află pe locul al 8-lea, în topul național al traficului congestionat.

Conform cercetării Indexul de Trafic 2025, Bucureștiul, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași sunt orașele cu cel mai congestionat trafic din România, în timp ce Reșița, Giurgiu și Călărași oferă locuitorilor cea mai fluidă mobilitate. Studiul analizează pierderile de timp cauzate de aglomerație și evidențiază schimbările în tiparele de trafic urban. Bacăul este pe locul a optulea, în topul celui mai congestionat trafic, cu 8,9 zile pierdute anual în trafic, în medie, de un șofer.

Grafic

Conform analizei, Capitala României rămâne un caz aparte, cu pierderi cauzate de aglomerație, echivalente a peste 12 zile de lucru, anual, pentru un șofer obișnuit, adică mai mult de jumătate din concediul de odihnă legal.

De asemenea, raportul arată că tiparul clasic al ‘orelor de vârf’ s-a schimbat. Astfel, orașele nu mai sunt blocate doar când oamenii intră și ies de la muncă, ci și în mijlocul zilei, când activitățile zilnice fragmentate produc congestii prelungite.

„În mod nesurprinzător, orașele mici conduc clasamentul mobilității fluente. Reșița, Giurgiu și Călărași sunt primele trei orașe din clasamentul Indexului: un locuitor pierde aici din cauza congestiei traficului, doar 3 – 3,5 zile de lucru pe an, ceea ce confirmă că dimensiunea redusă a orașului oferă locuitorilor o mobilitate constantă și eficientă. Analiza din 2025 indică și câteva salturi spectaculoase față de rezultatele Indexului de anul trecut. Oradea urcă 17 locuri față de 2024, în timp ce Alba Iulia și Bistrița câștigă câte opt poziții. Reșița, care își consolidează locul întâi, câștigă și ea șase locuri față de anul trecut’, se menționează în document.

În contrast, orașele mari rămân sub o presiune constantă, iar Bucureștiul este în continuare excepția majoră a rețelei urbane românești, cu un ETTR (Excess Travel Time Ratio) de circa 45%. În același timp, Timișoara și Iași trec pragul de nouă zile pierdute pe an, ceea ce indică nevoia unor măsuri structurale.

Există însă și excepții pozitive la scară mare, cum ar fi Brăila și Galați, cu populații ce depășesc 150.000 de locuitori, dar care reușesc să intre în zona ‘verde’ a clasamentului, cu doar 3,6 – 4,3 zile pierdute pe an, din cauza aglomerației în trafic. ‘Rezultatele lor arată că un ritm mediu bun al mobilității, combinat cu o diferență moderată de viteză între weekend și zilele lucrătoare, poate compensa dimensiunea populației’,notează sursa citată.

La polul opus al dinamicii, câteva orașe, unele dintre acestea de dimensiuni mici, marchează căderi abrupte față de 2024. În acest sens, Alexandria și Cluj-Napoca au retrogradat câte șapte poziții, în timp ce Brașov, Tulcea au pierdut cinci locuri, iar explicațiile țin de presiuni noi pe rețelele rutiere, șantiere prelungite sau un management mai puțin eficient al traficului.

„Datele analizate de noi arată că ora de prânz este noul vârf de trafic. În multe orașe, vitezele minime nu se mai înregistrează la 8:00 sau 17:00, ci între orele 11:00 și 14:00. Explicația vine din munca flexibilă, programe decalate și o dispersie mai mare a fluxurilor de deplasare pe durata zilei. Dacă prânzul este momentul critic, iar drumurile scurte, combinate, spre școli, piețe, spitale sau birouri locale, curieratul și livrările de mâncare, precum și transportul alternativ de tip Uber/Bolt, sunt cele care generează încetiniri, atunci măsurile de mobilitate (benzi pentru transportul public, ferestre pentru livrări, managementul parcărilor, semaforizare adaptivă) trebuie calibrate și pentru intervalul 11:00 – 14:00, nu doar pentru orele tradiționale de rush hour, și pentru mobilitatea zilnică de proximitate, nu doar fluxurile de intrare-ieșire din oraș”, a declarat, într-un comunicat de presă, Florian Filat, director executiv al Institutului pentru Orașe Vizionare și manager de proiect City Index.

Indexul compară viteza de deplasare în zilele lucrătoare cu regimul liber de duminică dimineața (7:00 -08:00), pentru a surprinde nivelul real al congestiei urbane. Datele au fost colectate în perioada martie – iunie 2025, de luni până vineri, între orele 7:00 și 20:00, în intervalele când oamenii se deplasează cel mai mult prin oraș.

Analiza face parte din City Index 2025, barometrul anual de performanță urbană realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare. Acesta analizează 41 de municipii reședință de județ, pe baza a 51 de indicatori grupați în trei mari dimensiuni: Calitate, Prosperitate și Vibrație.