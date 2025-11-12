Șoferiță din Bacău, prinsă cu aproape 190 km/h pe autostradă, în apropiere de Sibiu

Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva, împreună cu specialiști ai Registrului Auto Român (RAR), au organizat o acțiune de control în zona km 266, între localitățile Cristian și Săliște.

o șoferiță de 34 de ani din județul Bacău a fost depistată circulând cu 187 km/h pe un sector cu limită de 130 km/h. Aceasta a fost sancționată cu amendă de 1.822,50 lei și i-a fost suspendat dreptul de a conduce timp de 90 de zile.

Poliția Rutieră va continua acțiunile de control și prevenire pentru a asigura un trafic sigur și fluid pe Autostrada A1. Autoritățile recomandă tuturor conducătorilor auto să adapteze viteza, să își echipeze corespunzător vehiculele pentru sezonul rece și să respecte cu strictețe regulile de circulație.