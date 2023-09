Soluție de criză! Aeroportul „George Enescu” vrea să dea câte 200.000 de euro companiilor aeriene, pentru a opera noi zboruri din Bacău

Aeroportul „George Enescu” din Bacău a găsit o soluție mai puțin obișnuită pentru a atrage operatorii de zbor în județ și a deschide noi rute. Astfel, conducerea a propus acordarea de bani, sub forma unui ajutor de minimis, pentru companiile aeriene care vor veni în Bacău și vor deschide rute către destinații din Europa.

Propunerea urmează să fie votată în Consiliul Județean, instituția sub tutela căreia se află aeroportul din Bacău. Schema de ajutor de minimis pentru companiile aeriene prevede un buget maxim de 600.000 euro, prin care se estimează ca vor fi selectați 3 beneficiari (maxim 200.000 euro per beneficiar), iar aceasta se va întinde pe o perioadă de maxim 2 ani.

Acest sprijin are in vedere co-interesarea companiilor aeriene in vederea restabilirii conectivitatii aeroportului si a regiunii cu pietele traditionale cat si cu destinatii noi, pana la stabilizarea factorului de incarcare al aeronavelor la un nivel minim de profitabilitate pentru operatorul aerian.

Obiectivul este ca, la finalizarea schemei de ajutor de minimis, sau epuizarea fondurilor, companiile aeriene sa pastreze, in continuare operarea rutelor, deoarece acestea vor fi ajuns la maturitate, iar fłuxul de pasageri va fi suficient pentru ca rutele sa fie viabile din punct de vedere economic.

Se propune atragerea unui numar maxim de 3 companii aeriene, cu un buget de maxim 200.000 euro per companie aeriena (600.000 euro in total), iar principalele rute avute in vedere sunt cele a caror deservire a fost intrerupta incepand cu septembrie 2022.

explică conducerea Aeroportului Bacău