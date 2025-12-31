SOMA Bacău a publicat calendarele de colectare a deșeurilor pentru anul 2026. Vezi când vor avea loc campaniile pentru deșeurile voluminoase și periculoase!

Calendarele de colectare a deșeurilor pe fracții, din municipiul Bacău și cele 22 de comune, pentru anul 2026, au fost publicat de SOMA Bacău. De asemenea, au fost stabilite și datele în care vor avea loc campaniile de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase, pentru fiecare cartier și comună, în parte.

Calendarele pentru anul 2026 sunt gata și este momentul potrivit să le vizualizați și să le dați de știre familiei, prietenilor și vecinilor, pentru a fi putea fi cu toții la curent. Vă dorim un An Nou binecuvântat cu bucurii și liniște sufletească! – SOMA Bacău

Ca și până acum, în municipiul Bacău deșeurile reziduale vor fi colectate săptămânal, iar deșeurile reciclabile, o dată la două săptămâni.

În cele 22 de comune, colectarea deșeurilor reziduale se va face săptămânal, iar colectarea celor reciclabile se va face o dată pe lună. Zilele respective sunt evidențiate în calendare cu: „galben” pentru plastic, metal și hârtie și cu „verde” pentru sticlă (din recipientele aflate pe domeniul public).

Au fost stabilite și datele la care vor avea loc campaniile de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase, pentru a vă putea planifica din timp când să vă debarasați responsabil de acestea.

Astfel, în municipiul Bacău, campaniile de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase vor avea loc, în 2026, după cum urmează:

CFR : 25 februarie, 03 iunie, 26 august, 25 noiembrie;

Centru – Gară : 18 februarie, 27 mai, 19 august, 18 noiembrie;

Republicii : 04 martie, 10 iunie, 02 septembrie, 02 decembrie;

Gherăiești : 28 ianuarie, 06 mai, 29 iulie, 28 octombrie;

Izvoare, Milcov, Bistrița Lac : 11 martie, 17 iunie, 09 septembrie, 09 decembrie;

Miorița – Nord : 04 februarie, 13 mai, 05 august, 04 noiembrie;

Tache : 11 februarie, 20 mai, 12 august, 11 noiembrie;

: 11 februarie, 20 mai, 12 august, 11 noiembrie; Șerbănești: 07-14-21 ianuarie, 15-22-29 august, 08-15-22 iulie, 07-14-21 octombrie.

În cele 22 de comune, campaniile de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase vor avea loc după cum urmează:

Berești Bistrița : 08 ianuarie, 08 octombrie;

Racova : 26-27 februarie; 26-27 noiembrie;

Buhoci : 05-06 ianuarie, 05-06 octombrie;

Cleja : 12-13 ianuarie, 12-13 octombrie;

Faraoani : 09 ianuarie, 09 octombrie;

Filipești : 15-16 ianuarie, 15-16 octombrie;

Gârleni : 19-20 ianuarie, 19-20 octombrie;

Gioseni : 22 ianuarie, 22 octombrie;

Hemeiuș : 26-27-29 ianuarie, 26-27-29 octombrie;

Horgești : 02-03 februarie, 02-03 noiembrie;

Itești : 16 martie, 14 decembrie;

Letea Veche : 05-06 februarie, 05-06 noiembrie;

Luizi Călugăra : 23 ianuarie, 23 octombrie;

Măgura : 09-10-12 februarie, 09-10-12 noiembrie;

Mărgineni : 16-17-19 februarie, 16-17-19 noiembrie;

Nicolae Bălcescu : 20-23-24 februarie, 20-23-24 noiembrie;

Prăjești : 30 ianuarie, 30 octombrie;

Răcăciuni : 02-03 martie, 30 noiembrie-1 decembrie;

Sărata : 13 martie, 11 decembrie;

Săucești : 09-10-12 martie, 07-08-10 decembrie;

Tamași : 13 februarie, 13 noiembrie;

Traian: 05-06 martie, 03-04 decembrie.

Cum se face corect colectarea selectivă a deșeurilor?

Fiecare deșeu își are locul în containerul destinat lui: plastic și metal – în pubela galbenă (în zona de case/mediul rural, în pubela galbenă se aruncă și hârtia/cartonul); hârtie și carton – în pubela albastră; sticlă – în pubela verde; gunoi menajer – pubela neagră/metalică.

Pentru mai multe informații legate de colectarea selectivă, inclusiv a deșeurilor periculoase, voluminoase sau care provin din construcții, accesați Ghidul de colectare selectivă disponibil pe site-ul Soma Bacău.