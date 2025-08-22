SOMA Bacău demontează mitul colectării deșeurilor reciclabile la un loc cu cele reziduale

Cele mai multe îngrijorări ale cetățenilor vizează problema colectării deșeurilor reciclabile și a deșeurilor reziduale în aceeași autocompactoare. Lucru complet neadevărat, ne asigură reprezentanții SOMA Bacău, care precizează că fac tot posibilul ca deșeurile reciclabile să ajungă în locul în care primesc o nouă întrebuințare.
Dacă se amestecă deșeurile reziduale cu cele reciclabile, toate deșeurile reciclabile sunt compromise. SOMA Bacău folosește autospeciale dedicate fiecărui tip de deșeuri.
„În zilele când avem programat să ridicăm și deșeurile reciclabile dintr-o zonă, avem pe teren două autocompactoare care ridică separat deșeurile: în una se încarcă doar deșeurile reciclabile, iar în altă mașină se încarcă doar deșeurile reziduale. Pentru că vrem să formăm împreună o echipă, vă ținem la curent cu tot ceea ce facem, tocmai pentru a încuraja procesul de colectare separată a deșeurilor”, a precizat echipa SOMA Bacău.
Ce se întâmplă cu deșeurile reciclabile colectate de SOMA Bacău?
Ce se întâmplă cu cele reciclabile după ce sunt colectate? Ajung într-o stație de sortare? Sunt ele valorificate? Răspunsurile le găsiți în video-ul de mai jos, realizat de firma de salubritate.
Câți dintre noi nu ne-am întrebat, măcar odată, dacă are rost să colectăm selectiv, dacă deșeurile reciclate de noi chiar ajung într-un loc unde sunt sortate și dacă aceste deșeuri ajung să fie și valorificate?
Prin acest fimuleț încercăm să prezentăm tocmai aceste lucruri: ce se întâmplă cu deșeurile reciclabile colectate din Municipiul Bacău și cele 22 comune limitrofe, care ajung în Stația de Sortare din Municipiul Bacău, administrată de către ECO SUD SA.După vizionarea acestui filmuleț veți vedea că deșeurile reciclabile ajung în final să urmeze drumul către reciclatorii finali, unde vor primi o nouă viață, dar deșeurile reziduale vor rămâne îngropate pentru totdeauna în rampa de gunoi. Acesta este motivul pentru care împreună trebuie să facem eforturi pentru a putea avea o cantitate cât mai mare de deșeuri reciclabile și să ajungem să „‘îngropăm” cât mai puține deșeuri reziduale.
Alegeți să le dați deșeurilor o nouă viața și astfel să ajutați localitatea dvs. să devină una mai verde, mai sustenabilă! Un mediu curat este muncă de echipă!– SOMA Bacău
