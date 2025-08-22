SOMA Bacău demontează mitul colectării deșeurilor reciclabile la un loc cu cele reziduale

Cele mai multe îngrijorări ale cetățenilor vizează problema colectării deșeurilor reciclabile și a deșeurilor reziduale în aceeași autocompactoare. Lucru complet neadevărat, ne asigură reprezentanții SOMA Bacău, care precizează că fac tot posibilul ca deșeurile reciclabile să ajungă în locul în care primesc o nouă întrebuințare.

Foto arhivă

Dacă se amestecă deșeurile reziduale cu cele reciclabile, toate deșeurile reciclabile sunt compromise. SOMA Bacău folosește autospeciale dedicate fiecărui tip de deșeuri.

„În zilele când avem programat să ridicăm și deșeurile reciclabile dintr-o zonă, avem pe teren două autocompactoare care ridică separat deșeurile: în una se încarcă doar deșeurile reciclabile, iar în altă mașină se încarcă doar deșeurile reziduale. Pentru că vrem să formăm împreună o echipă, vă ținem la curent cu tot ceea ce facem, tocmai pentru a încuraja procesul de colectare separată a deșeurilor”, a precizat echipa SOMA Bacău.

Ce se întâmplă cu deșeurile reciclabile colectate de SOMA Bacău?

Ce se întâmplă cu cele reciclabile după ce sunt colectate? Ajung într-o stație de sortare? Sunt ele valorificate? Răspunsurile le găsiți în video-ul de mai jos, realizat de firma de salubritate.