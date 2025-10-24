SOMA și ADIS Bacău au desfășurat campania de conștientizare „Tu unde și cum arunci gunoiul?”, în cele 22 de comune

În săptămâna 20–24 octombrie, echipa SOMA, alături de ADIS Bacău, a desfășurat campania „Tu unde și cum arunci gunoiul?” în cele 22 de comune limitrofe municipiului Bacău.

„Am stat de vorbă cu reprezentanții UAT-urilor, am lipit afișe informative și am distribuit pliante, pentru ca fiecare locuitor să afle cum se colectează corect deșeurile și de ce acest gest simplu contează atât de mult pentru mediul înconjurător” – SOMA Bacău.

Deșeurile nu sunt doar gunoi — ele pot deveni resurse valoroase atunci când sunt colectate separat: GALBEN – pentru plastic, metal, hârtie și carton; VERDE – pentru sticlă; NEGRU – pentru deșeurile reziduale

„«Cea mai mare amenințare la adresa planetei noastre este convingerea că altcineva o va salva.» Alegerea e a noastră, în fiecare zi. Hai să dăm o nouă viață deșeurilor și să contribuim, împreună, la un județ mai curat și o planetă mai verde!” – SOMA Bacău.