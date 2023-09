Soția unui militar din Bacău a căzut de pe Turnul Negru din Cheile Bicazului. A fost coborâtă de Salvamont

Intervenție extrem de dificilă a salvatorilor montani din Neamț care au fost anunțați, duminică seara, că o femeie din Bacău a căzut de pe stânci, în zona Turnul negru, din Cheile Bicazului.

”Are fracturi, inclusiv de femur și bazin, necazul este că până am ajuns noi să evaluăm cazul s-a înnoptat și elicopterul n-a mai putut să vină. Avem 3 echipe acolo, e cod roșu la noi, am dus la caz 10 oameni. Problema e că intră în șoc post-traumatic, încercăm s-o transportăm la mână, trebuie s-o urcăm pe o creastă, ca să putem coborî în partea cealaltă, în Lacul Roșu, și am cerut un medic de la SMURD să o sedeze ca să pot s-o transport. E un traseu greu, în două ore am înaintat 400 de metri cu ea, în condițiile în care suntem 10 oameni. Dacă ajung cu doctorul acolo, o sedează și o punem pe oxigen, o salvăm!”, a declarat Raul Papalicef, șeful Serviciului Salvamont Neamț.

După un efort susținut, persoana accidentată a fost predată ambulanței SMURD, care a transportat-o la spital.

Cristian D., militar la o unitate din Bacău, soțul femeii accidentate, le-a mulțumit public salvatorilor. „Nu am cuvinte să mulțumesc tuturor celor implicați în operațiunea din seara asta, pentru profesionalism și pentru omenia de care au dat dovadă. Soția este, sper, în afara oricărui pericol imediat, în primul rând datorită lor. Fără să spun cuvinte mari, cei șapte salvamontiști, șeful lor și echipajul de pa autosanitara SMURD mi-au redat încrederea în oameni și în români. Tot respectul pentru ei și pentru modul cum au acționat. Îmi doresc foarte mult să ne revedem în Durau, împreună cu soția, să le mulțumim încă o dată. Se va întâmpla”, a comentat soțul pe pagina de Facebook a serviciului Salvamont Bacău.