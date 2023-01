Spargere la Insulă! După ce a fost călcat de hoți, un local a primit și amendă pentru că nu avea sistem de alarmă

Unul dintre localurile de pe faleza Insulei de Agrement din Bacău a fost călcat de hoți, care au furat mai multe bunuri. Din păcate pentru păgubiți, după ce au chemat Poliția, s-au trezit și cu amendă pentru că nu aveau un sistem funcțional de alarmă.

Întâmplarea a avut loc chiar în ajunul anului nou. Conform datelor puse la dispoziție de IPJ Bacău, „la data de 30 decembrie, polițiștii Secției 2 Poliție Bacău au fost sesizați de către un bărbat de 46 de ani, din comuna Prăjești, despre faptul că, în noaptea de 29/30 decembrie 2022, persoane necunoscute au pătruns în incinta societății comerciale pe care o deține pe raza mun. Bacău, de unde ar fi sustras o boxă audio, un dezumidificator și produse de patiserie. Polițiștii au început cercetările in acest caz, in cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat”, a declarat pentru Ziarul de Bacău, Cătălina Păduraru, purtător de cuvânt al IPJ Bacău.

Însă, cum un ghinion nu vine niciodată singur, pe lângă paguba făcută de hoți, patronul localului a fost nevoit să achite și o amendă, pentru că nu avea sistem de alarmă.

„În urma verificărilor privind sistemul de securitate, polițiștii au constatat că societatea in cauză nu era prevăzută cu sistem tehnic de alarmă împotriva efracției, sens in care, au luat măsura sancționarii contravenționale cu amendă in valoare de 2.000 de lei”, a mai precizat reprezentanta IPJ Bacău.

De menționat este faptul că Primăria Bacău are un contract de 1 milion de euro cu firma AZIA Security, care include și paza Insulei de Agrement.