Spațiul verde, în pericol! Primăria Bacău, amendată cu 60.000 de lei de Garda de Mediu. Ce au descoperit comisarii

Primăria Bacău a fost amendată de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău pentru că a modificat o serie de fișe din Registrul de Spații Verzi (RSV) al municipiului, fără aprobarea Consiliului Local. Practic, Primăria Bacău a trecut o serie de terenuri declarate spațiu verde în terenuri curți construcții, dând frâu liber celor care vor să construiască pe respectivele spații.

terenul care „din pix” a fost transformat din spațiu verde în teren construibil

Totul a pornit de la o sesizare a unor asociații de proprietari din zona Cornișa, care au sesizat faptul că o fisă de spațiu verde (499), de pe strada Stadionului, chiar lângă intrarea la Sala Sporturilor, a fost modificată fără niciun anunț de Primăria Bacău, atunci când a trecut la noul site. Astfel, o bună parte din spațiul verde a dispărut din RSV, fiind redat proprietarului. Întâmplător, deținătorul terenului, familia fostului procuror general Senteș, a încercat deja să obțină PUZ pentru construirea unui imobil, care nu a fost însă aprobat de Consiliul Local.

foto: modificarea descoperită de cetățenii din zona Cornișa, postată pe pagina „Protejați Spațiile Verzi”

Primarul Viziteu a recunoscut la momentul sesizărilor transmise de cetățeni faptul că Primăria a demarat modificarea fișelor de spații verzi, invocând motive legislative. „Am mai explicat, este ilegal sa trecem terenuri private in Reg spatiilor verzi. Am indreptat o eroare mostenita, nu e singura, am gasit multe la fel”, a precizat edilul într-un comentariu.

În urma controalelor GNM, instituția a stabilit însă că motivația primarului nu stă în picioare și încalcă legea. Astfel, a amendat Primăria cu 60.000 de lei.

„Garda Națională de Mediu – Comisariatul Judetean Bacau, raportat la prevederile legale, nu acceptă această procedură de reducere a suprafețelor din RSV, în acest sens sancționând contravențional UAT Municipiul Bacau cu amendă de 60.000 lei pentru nerespectare prevederilor OUG nr. 195/2005, art. 71, alin (1). A fost atenționată Primăria cu privire la prevederile alin. (2) din art. 72 si a fost stabilită măsura pentru a readuce fisele astfel modificate din RSV la forma initială din 2020 (inclusiv fisa 499).

În Legea nr. 27/2007R nu se specifică obligativitatea unei HCL pentru instituirea RSV, dar Consiliul Local are competenta de a aproba RSV prin HCL in baza atributiilor stabilite de OUG 57/2019, art. 129 si ale art. 139, alin (1)”, arată GNM Bacău într-un răspuns oficial.

Am solicitat un punct de vedere și Primăriei Bacău, pe care îl vom prezenta când ne va fi transmis.