Spectacol inedit! Deținuții din Bacău au jucat în piesa „Libertate” pe scena Teatrului Bacovia

Un spectacol inedit a avut loc pe scena teatrului din Bacău. Deținuții din penitenciarul orașului au susținut prima lor reprezentație în piesa „Libertate”, scrie Pro Tv.

La final, actorii de ocazie au fost „sancționați” cu multe aplauze. Timp de 50 de minute, deținuții din Penitenciarul Bacău au devenit actori și au reușit să surprindă publicul.

Deținut: E prima dată când fac lucrul acesta. Am rămas surprins că au fost atâţia oameni prezenţi.

Un regizor profesionist s-a ocupat de piesa „Libertate”.

Bogdan Matei, regizor: La penitenciar mi-a fost mult mai uşor pentru că şi ei sunt oameni la fel ca noi, au aceleaşi sentimente. Încet încet cu puţină silinţă, dedicare şi apropiere faţă de ei reuşim.

Publicul a trecut cu vederea micile stângăcii ale actorilor, provocate de emoții.

Spectator: Foarte tare mi s-a părut că a avut un mesaj super complex şi sunt de părere că ar trebui să existe multe astfel de proiecte.

Spectacolul a făcut parte dintr-un program de incluziune socială. Pe viitor, vor fi făcute și alte proiecte, promit reprezentații penitenciarului.