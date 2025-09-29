Sperietură zdravănă pentru o familie din Răcăciuni, în miez de noapte! Un șofer băut a intrat cu mașina în gardul gospodăriei lor

Un incident rutier a avut loc în comuna Răcăciuni, pe 29 septembrie, în jurul orei 00:00, când un șofer a intrat cu mașina în gardul unei gospodării.

Potrivit polițiștilor, un bărbat din comuna Helegiu ar fi pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea în comuna Răcăciuni și a intrat într-un şanţ de unde a fost proiectat în gardul unui imobil.

„Conducătorul autovehiculului avea dreptul de a conduce suspendat. Întrucât emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilometru, indicând o valoare de 0.71 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, a fost condus la spital în vederea recoltării mostrelor biologice pentru a se stabili alcoolemia”, transmit polițiștii.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.