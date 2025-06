Spitalul Clinic Municipal de Urgență Moinești -prezență activă și constantă la congrese medicale naționale și internaționale

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Moinești participă activ la cele mai importante congrese și cursuri medicale, atât în România, cât și în străinătate, consolidându-și astfel poziția de centru medical de referință. Prin implicarea continuă a echipei sale în educația medicală și cercetarea clinică, spitalul contribuie la dezvoltarea practicii medicale moderne, prezentând lucrări științifice, studii de caz și inovații care reflectă nivelul ridicat de profesionalism din cadrul instituției.

Cu un angajament constant pentru perfecționare profesională și deschidere către colaborări cu specialiști din centre medicale din țară și străinătate, echipa de chirurgie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești a participat la o serie de evenimente științifice.

Printre acestea se numără Conferința Națională de Chirurgie, organizată de Societatea Română de Chirurgie, desfășurată la Iași la sfârșitul lunii mai. Evenimentul a reunit 31 de lectori internaționali, personalități de renume în chirurgia europeană, și a inclus peste 420 de lucrări științifice și sesiuni de dezbatere pe teme de actualitate din domeniul chirurgiei moderne. Ediția din acest an s-a concentrat pe abordările minim invazive în patologia abdominală acută și rezultatele comparative în chirurgia oncologică.

Echipa de chirurgi Dr. Eduard Popa, Dr. Raluca Coșa, Dr. Daniela Andriescu, dr. Sergiu Rău și medic rezident Radu Ghenade, coordonată de Prof. Univ. Dr. Adrian Cotîrleț s-a remarcat prin prezentarea a două lucrări științifice:

„Rolul laparoscopiei în abdomenul acut nontraumatic”

„Cauză rară de pneumoperitoneu”

Tot în cadrul evenimentului, Prof. Univ. Dr. Adrian Cotîrleț a avut onoarea de a prezida una dintre sesiunile științifice, confirmând astfel recunoașterea națională a experienței și expertizei sale în domeniul chirurgiei.

Foto: Prof. Univ. Dr. Adrian Cotîrleț, managerul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești

Colectivul Secției de Chirurgie Clinică, a reprezentat cu onoare Spitalul Clinic Municipal de Urgență Moinești şi la cea de-a 39-a ediție a Conferinței Uniunii Medicale Balcanice.

Echipa reprezentată de Prof. Univ. Dr. Adrian Cotîrleț s-a evidențiat prin prezentarea lucrării științifice „Laparoscopic cholecystectomy for elderly patients”, apreciată pentru relevanța sa în contextul particularităților și provocărilor chirurgiei geriatrice.

Succesul obținut onorează întreaga echipă, dar aduce totodată o responsabilitate suplimentară de a menține standardele ridicate de performanță și implicare academică. În acest sens, Secția de Chirurgie Clinică își continuă eforturile de a fi prezentă la două evenimente medicale de anvergură, naționale și internaționale:

Congresul EAES (33rd International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery), ce va avea loc în perioada 17–20 iunie 2025

(33rd International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery), ce va avea loc în perioada Congresul Național RAES, programat pentru 24–27 septembrie 2025

Prin aceste participări, chirurgii din Moinești își reafirmă angajamentul față de dezvoltarea profesională continuă și promovarea inovației în chirurgia minim invaziv.

De asemenea, prezența dr. Roxana-Elena Novac, medic primar endocrinolog în cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești, la Congresul European de Boli Musculoscheletale, desfășurat la Innsbruck, Austria, în luna mai 2025, reflectă implicarea activă a instituției în promovarea excelenței medicale la nivel internațional.

Dr. Novac Roxana-Elena s-a remarcat prin susținerea lucrării științifice „Risk of bisphosphonate treatment for osteoporosis in patients undergoing invasive dental procedures”, o contribuție valoroasă ce aduce în prim-plan o temă relevantă la intersecția dintre endocrinologie și stomatologie.

Aceste participări constante la evenimente științifice de prestigiu, atât la nivel național cât și internațional, reflectă preocuparea permanentă a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești pentru dezvoltarea profesională, schimbul de experiență și promovarea excelenței în actul medical.

În acest context, spitalul nostru continuă tradiția de a reuni anual elitele medicale din țară și din străinătate prin organizarea celei de-a XX-a Ediții a Zilelor Medicale ale Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești, în perioada 10–12 iulie 2025 – un eveniment cu dublă semnificație aniversară, sărbătorind jubileul celor 50 de ani de activitate medicală desfașurată în Spitalul Moinești dar și 20 de ani de educație medicală continuă. Ediția aniversară va readuce dialogul medical național și internațional, printr-o prezență amplă a specialiștilor din domeniul sănătății și al cercetării. Acest cadru oferă o nouă oportunitate de consolidare a rolului nostru în formarea profesionala și în îmbunătățirea actului medical.