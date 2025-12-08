Spitalul Județean Bacău cumpără un angiograf. Vor putea fi tratați pacienții cu patologie vasculară

În cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău se va înființa un „Laborator de Angiografie”, prima unitate completă dedicată tratamentului patologiei vasculare (neurologică, cardiologică și chirurgicală vasculară) – precum și Compartimentul de Stroke.

Finanțarea pentru proiectul „Dotarea Spitalului Județean de Urgență cu echipamente medicale care diagnostichează și tratează pacientul critic cu patologie vasculară cerebrală acută”, derulat prin apelul „Investiții de tip dotare în infrastructura publică a unităților sanitare care tratează pacientul critic cu patologie vasculară cerebrală acută” a fost obținută pe 08 decembrie.

„Știm cu toții: în cazul AVC-ului, timpul înseamnă creier. Fiecare minut contează. Prin această investiție majoră, vom putea salva mai multe vieți și reduce semnificativ sechelele neurologice”, transmit reprezentanții SJU Bacău.