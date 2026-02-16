Spitalul Județean Bacău, investiție de 57 de milioane lei pentru modernizarea blocului operator

Spitalul Județean de Urgență Bacău va implementa un proiect de peste 57 milioane lei, dintre care 26 milioane lei provin din fonduri europene, pentru modernizarea și dotarea blocului operator, potrivit unui comunicat al SJU Bacău.

Colaj: foto stg. ec. Ion-Marius Savin, manager SJU Bacău, și dr. Radu Panfil, medic-șef Secția Ortopedie și Traumatologie

„Această finanțare cu fonduri europene este a doua obținută de când am preluat conducerea Spitalului Județean de Urgență Bacău, primul proiect fiind cel destinat UAVCA, confirmând angajamentul meu ferm pentru atragerea de resurse europene și modernizarea spitalului. Investiția vizează în mod direct blocul operator, cu impact major în special pentru Secția de Ortopedie și Secția de Neurochirurgie, două dintre cele mai solicitate structuri în tratarea pacienților cu traumatisme grave și intervenții chirurgicale complexe” – Ec. Ion-Marius Savin, manager SJU Bacău.

Prin acest proiect vor fi achiziționate echipamente medicale moderne, de înaltă performanță, care vor permite realizarea intervențiilor chirurgicale în condiții de maximă siguranță, precizie și eficiență. Modernizarea blocului operator va contribui direct la reducerea timpului de intervenție și la creșterea șanselor de recuperare pentru pacienții cu traumatisme severe, afecțiuni ale coloanei vertebrale sau leziuni neurochirurgicale complexe.

Importanța acestei investiții este confirmată și de realitatea din teren: în anul 2024, Spitalul Județean de Urgență Bacău a tratat 46.724 de pacienți, dintre care 326 adulți și 91 copii au fost politraumatizați. Spitalul deservește peste 600.000 de locuitori și reprezintă principalul centru medical care preia cazurile grave din județ și din zonele învecinate. Modernizarea blocului operator înseamnă, în mod concret, mai multe intervenții realizate la Bacău, mai puține transferuri către alte centre universitare și șanse mai mari la viață pentru pacienții aflați în stare critică.