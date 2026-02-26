Spitalul Onești: Chist ovarian de 20 cm, îndepărtat laparoscopic la o pacientă însărcinată în 12 săptămâni

O pacientă însărcinată în 12 săptămâni, diagnosticată cu un chist ovarian drept gigant, de aproximativ 20 cm, complicat prin torsiune, a fost operată cu succes de echipa medicală a Spitalului Municipal Onești „Sfântul Ierarh Dr. Luca”.

Foto arhivă

Situația impunea o decizie rapidă și o abordare chirurgicală atent cântărit, se arată într-un comunicat al spitalului.

Pentru siguranța atât a mamei, cât și a sarcinii, s-a optat pentru intervenția laparoscopică — o tehnică modernă, minim invazivă, care permite un control chirurgical excelent și o recuperare mai rapidă.

„Intervenția a decurs favorabil, iar momentul cel mai încărcat emoțional a venit la ecografia postoperatorie: bătăile fetale erau prezente. Un detaliu mic ca dimensiune, dar uriaș ca semnificație pentru toți cei implicați”, transmit reprezentanții spitalului.

Echipa medicală implicată a fost formată din: dr. Mitocaru Florin (medic operator), dr. Lazăr Rodica (medic ajutor), dr. Bostan Iurie (medic anestezist), dr. Beceru Virginia (diagnostic ecografic).

„Chiar și în cazuri complexe, chirurgia laparoscopică poate oferi soluții sigure atunci când indicația este corect stabilită, iar intervenția este realizată cu experiență și rigoare. Dorim pacientei o recuperare ușoară și o evoluție frumoasă a sarcinii în continuare”, au mai precizat reprezentanții spitalului.