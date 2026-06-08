Spitalul Regional Cluj, premiat internațional. Deputatul Adrian Popa: „România poate construi proiecte strategice la standarde europene”

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Proiectul Spitalului Regional de Urgență Cluj a fost recompensat cu premiul „Bronze Winner” în cadrul International Excellence Awards 2026, la categoria „Healthcare Facility Design”, o distincție care recunoaște calitatea conceptului arhitectural și funcțional al uneia dintre cele mai importante investiții în infrastructura medicală din România.

Anunțul a fost făcut de deputatul băcăuan Adrian Popa, care a subliniat că premiul reprezintă o confirmare a valorii soluțiilor dezvoltate pentru viitorul spital regional și a viziunii care a stat la baza proiectului.

„Este o recunoaștere internațională a calității conceptului arhitectural și funcțional al unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură medicală dezvoltate în România în ultimele decenii”, a transmis parlamentarul.

Potrivit acestuia, succesul proiectului are și o semnificație personală, întrucât, în perioada 2022–2023, a coordonat, în calitate de președinte al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), contractul de proiectare al Spitalului Regional de Urgență Cluj, adjudecat de compania italiană 3TI Progetti.

„A fost o perioadă intensă, în care am lucrat alături de o echipă extraordinară pentru a transforma ani de promisiuni și documente într-un proiect matur, pregătit pentru implementare”, a precizat Adrian Popa.

Deputatul a arătat că premiul a fost acordat de un juriu internațional format din arhitecți, proiectanți și designeri și confirmă calitatea unei viziuni orientate către pacient, sustenabilitate și adaptarea la nevoile viitoare ale sistemului medical.

Dincolo de recunoașterea internațională, Adrian Popa consideră că cel mai important aspect este faptul că proiectul a intrat deja în faza de implementare. În urmă cu mai puțin de o lună a fost semnat contractul major de lucrări, iar Clujul se alătură astfel proiectelor similare din Iași și Craiova, unde construcțiile sunt deja în desfășurare.

Parlamentarul a amintit că unul dintre obiectivele asumate la înființarea ANDIS a fost transformarea proiectelor de spitale regionale din simple planuri în investiții concrete.

„Astăzi, aceste proiecte nu mai sunt planuri sau promisiuni, ci investiții concrete care vor schimba accesul la servicii medicale pentru milioane de români”, a afirmat acesta.

În opinia sa, spitalele regionale reprezintă dovada că România poate dezvolta și implementa proiecte strategice de anvergură, la standarde europene, cu impact major asupra sistemului de sănătate.