Statistici îngrijorătoare: circa 27.000 fumători activi, în județul Bacău. Între 80 și 90 la sută dintre pacienții diagnosticați cu cancer pulmonar sunt fumători

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

În județul Bacău sunt aproximativ 27.000 de fumători activi, potrivit cifrelor furnizate de Spitalul Județean Bacău într-un comunicat emis de Ziua Mondială a Tutunului, sărbătorită în fiecare an pe 31 mai. Potrivit medicului pneumolog Ioana Raluca Dinu, medic primar pneumolog în cadrul SJU Bacău: „incidența reală să fie chiar mai mare, știut fiind faptul că unele persoane evită să recunoască dependența tabagică, atunci când sunt întrebate”.

În practica de zi cu zi, dr. Ioana Raluca Dinu se întâlnește foarte frecvent cu pacienți fumători. Cifrele internaționale confirmă amploarea problemei: la nivel global, peste 1,2 miliarde de persoane fumează, adică unul din cinci oameni. La nivelul județului Bacău, aproximativ 27.000 de persoane sunt, în prezent, fumători activi.

„Este posibil ca incidența reală să fie chiar mai mare, știut fiind faptul că unele persoane evită să recunoască dependența tabagică, atunci când sunt întrebate”, precizează dr. Dinu.

Un aspect îngrijorător este faptul că a scăzut dramatic vârsta la care se începe fumatul, ajungând, în prezent, la nivelul copiilor de până la 14 ani.

Între 80 și 90% dintre pacienții diagnosticați cu cancer pulmonar sunt fumători

Legătura dintre fumat și cancerul pulmonar este bine documentată, însă ar trebui reamintită publicului larg, cu insistență: Între 80 și 90% dintre pacienții diagnosticați cu cancer pulmonar sunt fumători. Vârsta la care se stabilește acest diagnostic a scăzut spre 50 de ani.

„Medicina face progrese, iar oncologia înregistrează, astăzi, rezultate spectaculoase. Din păcate, în cazul pacienților fumători, imunoterapia, care oferă mari speranțe, uneori este rezistentă, tocmai pentru că fumătorii nu au acele gene la care să răspundă acest tratament”, explică dr. Ioana Raluca Dinu.

Foto: Dr. Ioana Raluca Dinu, medic primar pneumolog în cadrul SJU Bacău

A doua afecțiune, la fel de strâns legată de fumat, este bronhopneumopatia cronică obstructivă (BPOC). Vorbim despre o boală cronică progresivă în care pacienții, inițial, obosesc la eforturi mari, apoi la cele din ce în ce mai mici, ajungând, în stadii avansate, să nu se mai poată îmbrăca, spăla sau alimenta fără ajutor. BPOC – ul este estimat ca fiind a treia cauză de mortalitate, la nivel mondial, după bolile cardiovasculare și cele oncologice. Datele statistice arată că 8 până la 10 dintre pacienții fumători dezvoltă această boală.

Un fapt mai puțin știut de opinia publică este faptul că fumătorii prezintă un risc de 4 ori mai mare de a se îmbolnăvi de pneumonie. Fumatul inhibă cilii respiratori, acele structuri fine care elimină secrețiile din căile aeriene, determinând și scăderea imunității la nivelul întregului tract respirator. Acesta este motivul pentru care mulți fumători simt că „nu se recuperează niciodată complet”, între episoadele de răceală sau infecție.

Este mai bună țigara electronică?

Țigara electronică nu este inofensivă. Pe lângă țigările clasice, în ultimii ani, au apărut și dispozitivele moderne, țigara electronică și produsele cu tutun încălzit.

„Nu înseamnă că ele nu dezvoltă patologii, ci doar că sunt la început și noi nu avem, încă, experiența necesară. Există, deja, cazuri documentate de afectare pulmonară severă, asociată «vapingului», cunoscută în literatura medicală sub denumirea de EVALI (E-Cigarette or Vaping Product Use – Associated Lung Injury). Aceasta nu este o pneumonie obișnuită, ci o reacție inflamatorie pulmonară severă, cu evoluție rapidă și consecințe grave asupra aparatului respirator, apărută, în special, la tineri. Din păcate, complicațiile le vom afla, probabil, peste 10-15 ani, la populația tânără care, în prezent, folosește aceste dispozitive”, atrage atenția dr. Ioana Raluca Dinu, medic primar pneumolog.

Care este cel mai important simptom într-o boală pulmonară?

Tusea însoțește patologia pulmonară, în peste 90% dintre cazuri. „Când tușești persistent, înseamnă că există o problemă pulmonară și trebuie să mergi la medic”, avertizează dr. Dinu.

Dr. Ioana Raluca Dinu are două recomandări importante pentru băcăuani:

1. Prevenția – Cea mai bună alegere ar fi să nu încerci niciodată: nicio țigară, niciun dispozitiv electronic, nici măcar „vaping”.

2. Dacă ești fumător – Calculează, cu sinceritate, perioada de când fumezi și fii atent la simptome. Dacă ai observat cele mai mici semne, mergi la un medic specialist pneumolog. Dacă nu ai simptome, dar ai peste 50 de ani și ai constatat că fumezi de peste 20 de ani, ar fi recomandată o evaluare pneumologică, examinare care poate include o radiografie pulmonară, un CT cu doză mică (low-dose CT) sau un HRCT (tomografie computerizată de înaltă rezoluție). Aceste investigații sunt importante în depistarea precoce a nodulilor pulmonari. Descoperiți la timp, nodulii care prezintă criterii suspecte de malignitate sau care cresc în dinamică pot fi extirpați, iar boala poate fi vindecată, de la început.

„Eu le spun pacienților mei: ultima țigară este cea pe care ați fumat-o înainte să intrați la mine în cabinet. Asta înseamnă renunțarea la fumat” – dr. Ioana Raluca Dinu, medic primar pneumolog, SJU Bacău.

sursa: comunicat de presă SJU Bacău.