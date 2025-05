STENOGRAME din dosarul de la Căminul de Bătrâni. Ce discuta Eusebiu Diaconu cu primarul Stanciu-Viziteu, Dragoș Ștefan și Cristi Manolache

Astăzi vă prezentăm un nou episod cu stenograme din dosarul de la Căminul de bătrâni. De data aceasta, publicăm convorbiri între consilierul Eusebiu Diaconu și persoane din fruntea administrației locale. În rechizitoriu, se arată că Diaconu și-ar fi folosit calitatea de consilier local ca să obțină, în baza înțelegerii cu alți consilieri, votul pentru o serie de hotărâri, prin care să fie acordate fonduri către Căminul de bătrâni și Școala Platon.

Eusebiu Diaconu este înregistrat discutând cu Dragoș Ștefan, actual viceprimar, la acel moment consilier local din partea PMP. Discuțiile vizează explicit prinderea în bugetul municipiului a unor echipamente la școala Platon, vizate de ancheta DNA. De asemenea, se face referire la constituirea comisiei de anchetă la Căminul de bătrâni în cadrul Consiliului Local, după apariția articolelor din Ziarul de Bacău.

STENOGRAMĂ. Fragment din discuția telefonică între Eusebiu Diaconu și Dragoș Ștefan, purtată la data de 27.07.2023, ora 16:41:25.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, dragule!

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Cum se cheamă investiția aia, mă, de la PLATON? Tre’ să

vină separat de …[neinteligibil]…

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, pe investiții, investiții.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Dar ce-i pe investiții? Ce?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Are dintr-astea, niște acareturi dintr-astea. Frigidere ce-i

trebuie lui pe la creșă, pe la asta.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Păi ce anume? Frigidere? Aparatură?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, da, da, dintr-asta, da.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Aparatură, nu?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, da, da. Aparatură le trebuie acolo, da.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Electrocasnice?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da. Da.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Electrocasnice, nu?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Electrocasnice, da.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Electrocasnice?! Bine.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Le trebuie la creșă, nu știu ce spunea el.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Da, am înțeles. Bine. Hai, pa!

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da. Hai, pa!

STENOGRAMĂ. Fragment din discuția telefonică între Eusebiu Diaconu și Dragoș Ștefan, purtată la data de 09.08.2023.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Dar chestia aia care o avea cu noi s-o potolit? Secretarul?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Îm?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Ăăă… nu mai știu, să știi, care?

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Mă, aia cu comisia, c-am zis noi să… c-am zis eu cu tine cu

nu știu ce…

DIACONU EUSEBIU-IANCU: A, da, da, da, da. Nu, mă, da, da, nu mă… mi-a zis: „Domn’e,

da, nu se… nu, Sebi, nu, nu, nu, că uite, așa…” da, mi-a zis asta, da, nu, s-a potolit. Dar au

semnat ăștia PSD ca să facă comisie acolo la Magda (Magda Dimofte, directoarea Căminului de Bătrâni, n.r.), pân la urmă.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Băi, lasă!

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, da, da.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Cine, mă?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Toți de la PSD.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Păi și… nu mai știu, care toți de la PSD?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Toți mă, care o fost, toți. …[neinteligibil]… care sunt și o

mai semnat Ghingheș, Chirilescu…

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Dar cine a venit cu propunerea?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Chirilescu.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Și Cristi (Cristinel Manolache, n.r.)?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Cristi nu, Cristi nu, Cristi n-a semnat. Mi se pare c-a semnat

ăsta, Stângaci. …[neinteligibil]… Stângaci.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Ah… înseamnă că joacă strâmb.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, da, da, da.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Și-au făcut opt?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Au făcut, au făcut opt.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Băi las-o în …[cuvânt obscen – n.n.]… mă-sii!

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Dar n-are, mă, ce dacă o fă… că se face comisia

…[neinteligibil]…

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Da, mă, nu e…

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Ce? E o prostie. Și dacă a făcut comisie…

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Dar PSD-ul toți… toți șase?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, da, toți o semnat, da. Toți, toți.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Păi… păi și nu le mai trebuia, că dacă era Ghingheș și cu

Chirilescu o făcut opt, gata. S-a închis.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, da. Și-a semnat și ăla, zi, ți-am zis, și Stângaci.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Da, dar Cristi aici, nu-i ok.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Dă-l în …[cuvânt obscen – n.n.]… mea, ce treabă am eu, mă

interesează…

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Păi te duci acolo după aia…

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, da, da și după aia… știi?

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: E…

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Acuma …[neinteligibil]… cum îi el… cum îi…

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Hai că Stângaciu nu o semnat fără să vrea…

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, da, da, da, păi nu, l-o pus pe Stângaciu să semneze, n-o

semnat el, l-o pus pe Stângaciu. Ai înțeles?

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: …[râde -n.n.]… Băi, tare…

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Dar cum!? Dar cum!?

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Băi, tare… Băi omule, băi…

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Dar cum!? Ce…

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Vai de capul …[neinteligibil]…

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Degeaba… auzi, poate să semneze, când tu ai… trebuie să

vezi raportul, te duci, constați ce? Că se duce și cere ce? Furnizorii și cum s-o luat pătrunjel

și mărar și …[cuvânt obscen – n.n.]… conform cum? Pe achiziții publice. Care achiziție

publică? Așa. Și restul? Ce căcat.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Da…

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Că ce? Că ce?

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Acolo îți spun eu că se închide din start.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Ă?

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Comisia… s-a făcut …[neinteligibil]… de… ca să braveze

Chirilescu știi?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, da, da, da.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Și cu Ghingheș.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, da.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Nu, înțelegi?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Acolo i-a făcut pofta… așa… ca să…

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Să-l aibă… să-l aibă la…

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Bravo! Ai văzut? Te-ai prins.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Să-l aibă… altă dată… lași loc.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Exact. Bravo, da.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, de-asta a făcut-o. Ce, nu știu?

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Acolo e ca să… nimic. Iar prostul umblă după muște moarte.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, da, da, dar nu, dar el acum o zis că domn’e, că să-mi

dați alea, da, că să-i dea hârtiile, că nu i-o dat…

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Așa. Și ce să facă cu hârtiile?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Dar el știe unde să se uite, prostul? I-am zis: Bă, dar uite-te

și pe SICAP, băi prostule, bă. Dar ce, dacă el n-are minte… Dar el, dacă se duce acolo, el că…

na…

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Și prezida cine? Chirilescu?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: A?

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Cine-i prezidantul comisiei?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Păi nu, deocamdată o să facă proiect, adică nu s-a făcut…

proiect, adică nu s-a făcut, adică proiect, să se facă comisia.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: A, vine-n consiliul local și se votează….

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, da, da, să facă proiect, știi?

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: A…

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Ca să facă comisie.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Înseamnă că… a, am înțeles.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, da, da.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Dar Gigă era oleacă fan primarul, aliat, ce-l apucase?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Păi ce era… păi nu, iar… are el ceva.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: …[râde -n.n.]…

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Are el…

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: A început …[neinteligibil]…

DIACONU EUSEBIU-IANCU: A sucit-o invers.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Era prea pe față, mai avea oleacă și… …[neinteligibil]…

dimineață?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Nu știu, dar …[neinteligibil]…

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: La cur? Că l-a spălat Huluță (Gheorghi Huluță, consilier local, n.r.), să mor eu, dacă nu l-a spălat

de… e?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, a dat-o iar cu el, văd că.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Da, trei perechi de chiloți dacă avea și n-ajungea saliva.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, are el o… îți spun eu de… auzi?

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Are, are.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: C-a zis că se duce… c-a zis că se duce să-l caute.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Băi, da-i și prost. Băi!

DIACONU EUSEBIU-IANCU: A zis că se duce să-l caute, că eram acolo pe sală și: “Mâine

vă găsesc, dimineață?”

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Ce-o zis?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Zic: “Mâine vă găsesc, dimineață?”

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: …[râde -n.n.]… Așa i-o zis?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, da, da, da, da.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Băi omule… dar… băi, el e și prost, adică…

DIACONU EUSEBIU-IANCU: …[râde -n.n.]…

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Băi, la experiența lui? Mai avea oleacă, ți-am zis, îl lua în

brațe, fugea cu el prin sala de consiliu.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, mă, da, da, da. Ți-am zis că eram acolo cât o mai fost

cu astea și o venit și primarul, eram acolo, vorbeam cu Mariana, cu Chindruș. Și îi spune:

„Mâine dimineață vă găsesc?”

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: …[râde -n.n.]… Am văzut… am văzut după intervenții că l-o

spălat bine.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, da, da. M-am ginit, nu, când o zis și că mâine dimineață

dacă vă găsesc, zic, e gata. …[râde -n.n.]…

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: …[râde -n.n.]… Dar ce are mă, n-ai aflat?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: N-am aflat, nu știu ce dracu’… n-am aflat.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Are el, are el…

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Nu mi-a zis nimica, are el ceva, îl întreb eu: „Ți-ai rezolvat,

mă, problemele cu ăsta?” …[râde -n.n.]…

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: …[râde -n.n.]…

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Nu, are, are, că azi, ți-am spus… dar el e și pe față, adică nu

știe să fie discret.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Nu, nu, nu, el nu știe să facă pe prostul, știi, că dacă are o

problemă să… el pac, așa și după aia mai și spune. Taci mă din gură! Știi?

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Vai de…

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Păi cum!? Da.

ȘTEFAN DRAGOȘ DANIEL: Bine, mă Sebicule.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Bine, atuncea. În rest, ne-auzim, ne vedem, da?

Anchetatorii au surprins și discuții între Eusebiu Diaconu și primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu. Pe lângă unele aspecte privind activitatea Dianei Ilie, asupra cărora vom reveni, cei doi stabilesc să meargă la un grătar împreună, alături de Cosmin Necula, fostul primar. Fragmentul prezintă relația mai mult decât profesională dintre primarul Viziteu și consilierul Diaconu.

VIZITEU STANCIU DANIEL LUCIAN: Da. Auzi?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da.

VIZITEU STANCIU DANIEL LUCIAN: Nu facem grătarul ăla de care-ai zis? Că nu mai prindem multe weekenduri calde?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Păi dar eu ti-am spus tu, că tu ești mai ocupat. Eu cu Cosmin îs mai liber.

VIZITEU STANCIU DANIEL LUCIAN: Păi mâine.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Tu cum le…

VIZITEU STANCIU DANIEL LUCIAN: Mâine am premierea la chestia asta cu… cu Carmen. Mâine de la…

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Dar nu știu dacă poate Cosmin așa de-odată. Adică el trebuie săptămâna viitoare…

VIZITEU STANCIU DANIEL LUCIAN: Da, mă, da… sau duminică…

DIACONU EUSEBIU-IANCU: …sau… discutat: bă, hai să facem un grătar.

VIZITEU STANCIU DANIEL LUCIAN: Ori mâine, ori duminică. Dacă nu, săptămâna viitoare …[neinteligibil]… Dacă poate mâine sau duminică, ok, dacă nu, ne auzim pe marți, miercuri.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, da, da. Eu zic că mai degrabă în cursul săptămânii.

VIZITEU STANCIU DANIEL LUCIAN: Bine, dă-mi tu un semn.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Eu îl anunț și-i spun, și-l întreb cum poate și-ți spun și ție.

Eusebiu Diaconu a avut discuții și cu consilierul Cristi Manolache. Cei doi vorbesc despre bugetul propus de primarul Stanciu-Viziteu, existând nemulțumiri că nu au fost prinși bani pentru obiectivele de interes pentru consilierii în cauză.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Te salut!

MANOLACHE CRISTINEL: Salut, IANCULE!

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Auzi?

MANOLACHE CRISTINEL: Ă?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Fii atent, hai să îți spun una. Ăăă…deci o pus 3 milioane la

drumuri, dar dintre care un milion jumate numa’ la dărâmat garajele.

MANOLACHE CRISTINEL: [râde-n.n.]

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Ca să știi!

MANOLACHE CRISTINEL: Am înțeles!

DIACONU EUSEBIU-IANCU: O pus un milion, o pus un milion două sute douăzeci și șase

la club la GAVRILIU, dar un milion că i l-o pus lu ADIȚU (Adrian Mocanu, consilier PMP, n.r.) pentru fotbal. Dar 226 i l-o pus

lu’ CIOCĂNEL, vrea să facă gală de boxă, el.

MANOLACHE CRISTINEL: 226 de mii?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da. Da. Ca să te uiți și tu pe expunere la sfârșit.

MANOLACHE CRISTINEL: Am înțeles!

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Pune-i pe băieții tăi oleacă și dacă te duci la discuție colo,

să te uiți. Dar ăia îs numai ai lui. Că eu l-am sunat pe AURAȘ, l-am luat… „Maistre, aveți?”

„Nu, SEBI, ăia e a lu’ CIOCĂNEL ca să își facă treburile.”

MANOLACHE CRISTINEL: Bă, tu ești nebun?

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, 226 de mii.

MANOLACHE CRISTINEL: Da… bă, deci nu se poate așa ceva.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, da, da. Da. Da. Da.

MANOLACHE CRISTINEL: Îi luăm tot. Tre’ să-i luăm tot, SEBI! Nu…

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da. Nu, voi vedeți acolo.

MANOLACHE CRISTINEL: Da.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Eu îți dau niște lucruri ca să ai tu detalii, să știi tu.

MANOLACHE CRISTINEL: Da. Da.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Dar ăștia îi expres numa’ lui…226. Tu îți dai seama 50 de

mii de euro? Și noi nu avem niciun boxeor de la BACĂU.

MANOLACHE CRISTINEL: Da. Da. Da. Nu, îi golăneală acolo.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da. Da. Da. Da. Ca să știi!

MANOLACHE CRISTINEL: Da. Da.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Deci fii atent, pune 3 milioane la drumuri, dar o pus un

milion jumate numai la dărâmare garaje. Tu îți dai seama?

MANOLACHE CRISTINEL: Dar nu, mă, deci îi luăm. Bă, să-i luăm!

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Trebuie numai un milion jumate ca să…știi când ăștia

cu…Nu, mă, dar ți-am lăsat pentru reparații, pentru ce îți trebuie. O dat un milion jumate ca

să dărâmi, știi?

MANOLACHE CRISTINEL: Da, da, demolatorul.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da.

MANOLACHE CRISTINEL: Ai venit să demolezi, mă băiatule!

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da.

MANOLACHE CRISTINEL: Bă băiatule, ai demolat orașul ăsta, bă!

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da.

MANOLACHE CRISTINEL: Ai demolat și bugetul de… local 3 ani de zile.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da. Da.

MANOLACHE CRISTINEL: Și orașul ăsta, mă.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Ca să știi!

MANOLACHE CRISTINEL: Da, da, da.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da?

MANOLACHE CRISTINEL: Că trebuie să se dea…Mâine mă ocup de problema asta, să

vedem.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, ca să știi să le ai, ce puneți la școli, pe unde fiecare

ce are…[neinteligibil]…

MANOLACHE CRISTINEL: A, la școli, tată!

DIACONU EUSEBIU-IANCU: …[neinteligibil]…

MANOLACHE CRISTINEL: Luăm banii de la garaje. Luăm banii de la…

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da.

MANOLACHE CRISTINEL: …de la CIOCĂNEL.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da. Da, da, da.

MANOLACHE CRISTINEL: Auzi mă la CIOCĂNEL, mă!

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, mă, da. Și n-ai un sportiv, că l-am întrebat pe AURAȘ.

,, Măi…?” Nu este, SEBI, nimic, aia-i golăneala lui cu primarul.”

MANOLACHE CRISTINEL: Am înțeles! Am înțeles! Da.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Nu…

MANOLACHE CRISTINEL: Dar iese, iese urât tare.

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da.

MANOLACHE CRISTINEL: Iese urât tare…urâta tare ședința asta, SEBI!

DIACONU EUSEBIU-IANCU: Da, da, da, da. Da.