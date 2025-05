STENOGRAME din dosarul de la Căminul de Bătrâni. Discuții după dezvăluirile din ziar: „Nu-ți imagina că sunt cine știe ce afectat, doar că a mai pus o lună la achiziție”

Ziarul de Bacău prezintă astăzi un nou episod din dosarul de la Căminul de Bătrâni, în care 13 inculpați, persoane fizice și juridice, au fost trimiși în judecată pentru achiziții la suprapreț.

Surorile Raluca Tamaș și Diana Ilie, ambele angajate în Primăria Bacău, alături de Vlad Răzvan Ilie – foto Facebook

În stenogramele pe care le publicăm astăzi sunt prezentate discuții dintre Diana Ilie, șef serviciu în cadrul Primăriei Municipiului Bacău , Ilie Vlad Răzvan, soțul Dianei Ilie și administrator al S.C. ORION MOB S.R.L. și S.C. RALDIA DISTRIB S.R.L., Marius Manole, administrator al S.C. CASA DECOR ONLINE S.R.L, societate prin intermediul căreia s-ar fi derulat o parte dintre achizițiile la suprapreț.

Discuțiile vizate sunt legate de reacția inculpaților la articolele din Ziarul de Bacău, care au dezvăluit situația de la Căminul de Bătrâni, dar și la adresa dezbaterilor din cadrul Consiliului Local, pe seama problemelor scoase la lumină de publicația noastră.

Toate persoanele din dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la o decizie definitivă a Justiției.

STENOGRAMĂ – discuție telefonică între Diana Ilie și Ilie Vlad Răzvan, la data de 9 august 2023. Cei doi vorbesc despre comisia solicitată de unii consilieri locali pentru a verifica achizițiile de la Căminul de Bătrâni.

…[Până la minutul 00:46 convorbirea privește aspecte ce nu prezintă interes pentru

cauză – n.n.]…

ILIE VLAD-RĂZVAN: Tu ce faci? Ce căcat o mâncat ’cela?

ILIE DIANA: Ei, pân’ la urmă cred că se face comisie și tot, iarăși …[neinteligibil]… o șefă,

iar l-a acuzat pe Viziteu că m-a ținut în brațe… că nu așa se rezolvă problemele. Da, o

întreagă… un întreg circ și nici n-am auzit tot, complet, trebuie să mă mai uit o dată când se

termină… încă nu s-o terminat, o venit Alina peste mine și n-am mai putut să… mi-e jenă să-i

dau afară, stai că mă uit la ședință, știi?

ILIE VLAD-RĂZVAN: Da, da, da, da, da.

ILIE DIANA: Da. Dar oricum cred că se face tot și îi dă înainte.

ILIE VLAD-RĂZVAN: Dar s-o discutat despre treaba aia, că să se facă iar?

ILIE DIANA: Da, da, da, da, da.

ILIE VLAD-RĂZVAN: Păi aia n-a fost…

ILIE DIANA: Chirilescu …[neinteligibil]… a făcut adresă, au semnat-o căcații ăștia, cine

dracu’ o fi semnat-o…

ILIE VLAD-RĂZVAN: Îhâm.

ILIE DIANA: Da. Așa o zis în sală.

ILIE VLAD-RĂZVAN: Ăsta-i tot bășina aia de…

ILIE DIANA: Da, da, da.

ILIE VLAD-RĂZVAN: …de secretar, de moș, bag …[cuvânt obscen – n.n.]… în ochii lui,

asta face el, înapoi, știi?

ILIE DIANA: Da.

ILIE VLAD-RĂZVAN: Bine, eu… eu în continuare nu înțeleg ce anume scop ar avea comisia

asta?

ILIE DIANA: E, …[cuvânt obscen – n.n.]… în cur! Ce scop? În afară de a …[cuvânt obscen – n.n.]… tot și a-ți strica zen-ul. Ăsta-i scopul, ce scop…

ILIE VLAD-RĂZVAN: Ăsta-i scopul, nu? Că nu-i… adică e zero… nici n-am auzit vreodată

să… ce-i asta? Ce… vă duceți acolo ca să…

ILIE DIANA: Dar nu-i vorba despre asta, …[neinteligibil]…. Eu știu foarte bine despre ce-i

vorba.

ILIE VLAD-RĂZVAN: Circ! De circ, nu?

ILIE DIANA: Da, da. Da.

ILIE VLAD-RĂZVAN: Da.

ILIE DIANA: Circ, panaramă, scandal, astea-s…

ILIE VLAD-RĂZVAN: Îhâm.

ILIE DIANA: Astea…

ILIE VLAD-RĂZVAN: Păi da, dar totuși nu… s-a schimbat ceva? Au voturile…?

ILIE DIANA: Eu știu? Deocamdată au făcut adresă. Probabil c-o să depună astăzi la primărie

și să vedem, nu știu, trebuie să facă proiect de hotărâre, nu știu.

ILIE VLAD-RĂZVAN: Îhâm.

ILIE DIANA: Îhâm.

ILIE VLAD-RĂZVAN: Am înțeles.

ILIE DIANA: Dar iar au scormonit tot, de la capăt, au vorbit trei consilieri despre treaba asta,

despre mine, despre cum mă țin în brațe, cum mă …[cuvânt obscen – n.n.]… în cur…

ILIE VLAD-RĂZVAN: Dar care-s ăia trei?

ILIE DIANA: Chirilescu, Ghingheș și Candet, mai nou.

ILIE VLAD-RĂZVAN: Îhâm.

ILIE DIANA: Îm… Da.

ILIE VLAD-RĂZVAN: Și vecinul (Eusebiu Diaconu, n.r.) nu-i acolo?

ILIE DIANA: Ba da, dar văd că e mut ca… Îm…

ILIE VLAD-RĂZVAN: Da. Dar vecinul o mai zis ceva de…?

ILIE DIANA: Nu. I-am semnalat că situația-i așa, s-o ocupa de ele…

ILIE VLAD-RĂZVAN: Ok.

ILIE DIANA: Nu… Nu știu exact cum și în ce fel, că nu ne-am văzut, dar…

ILIE VLAD-RĂZVAN: Da, da, da.

ILIE DIANA: Da…

ILIE VLAD-RĂZVAN: Am înțeles.

ILIE DIANA: Da. Bine.

ILIE VLAD-RĂZVAN: Bine, babe.

ILIE DIANA: Ne auzim.

ILIE VLAD-RĂZVAN: Asta e.

ILIE DIANA: Pa, pa!

ILIE VLAD-RĂZVAN: Pa!

STENOGRAMĂ – discuție telefonică între Diana Ilie și Ilie Vlad Răzvan, la data de 1 septembrie 2023. Cei doi vorbesc despre un nou articol apărut în Ziarul de Bacău. Aceștia consideră că le-au fost încălcate drepturile și vor să dea în judecată ziaristul care a scris articolele.

ILIE VLAD-RÄZVAN: Da, îs ciufut maxim, mă cac de acuma și în bășinosul ăla de la Ziarul de Bacău…

ILIE DIANA: Da.

ILIE VLAD-RĂZVAN: Hai, gata!

ILIE DIANA: Mortul dracului!

ILIE VLAD-RĂZVAN: Ai… te-a bâzâit cineva… te-a întrebat cineva ceva, te-a…?

ILIE DIANA: Nu. Nu. Nu.

ILIE VLAD-RAZVAN: Nu. Ìhâm.

ILIE DIANA: Nu ..[neinteligibil]…

ILIE VLAD-RAZVAN: Da, nu, dar tura asta…

ILIE DIANA: Dar nu mai… nu mai suport.

ILIE VLAD-RĂZVAN: Cred. Nu, dar tura asta… deci fix asta trebuie făcut, vorbit cu un avocat si… eu vreau sã-l dau în judecată.

ILIE DIANA: Da…

ILIE VLAD-RĂZVAN: Dar ce înseamnã asta, bãi, frate?

ILIE DIANA: Da…

ILIE VLAD-RĂZVAN: Dar orice drept mi se încalcã, dar ce doamne iartă-mă!?

ILIE DIANA: Bã, dar realitatea este… eu îs mai popularã decât e primarul …[neinteligibil]… lui ăla n-ai tupeu sã-i spui numele, dar mie mi-l spui de mai multe ori. Dar du-te-n …[cuvânt obscen – n.n.]… mã-tii si mai scuteste-mã.

ILIE VLAD-RĂZVAN: Da, asa e… gata. Că ce? Că s-a dus avortonul ăla de Ghingheș să… căcat. Brigada necâștigătorilor acolo.

ILIE DIANA: Da.

ILIE VLAD-RÄZVAN: Ia, hai, gata, bă! O să-l dau… eu sunt ferm convins c-avem caz pe toate astea trei articole, sunt ferm convins că e un caz.

ILIE DIANA: Îhâm. Nici nu știu ce să mai… oricum, m-am… m-am săturat din cale afară.

ILIE VLAD-RĂZVAN: Te cred, în …[cuvânt obscen – n.n.]… mei! Te cred, cum doamne iartă-mă… Te saturi… dar si eu… dar gata, bre, dar de-acuma chiar vorbești serios?

STENOGRAMĂ – discuție telefonică între Ilie Vlad Răzvan și Marius Manole. Cei doi vorbesc despre un articol apărut în Ziarul de Bacău dar și despre modul în care pregătesc achiziții la Căminul de Bătrâni. Ilie Vlad Răzvan revine cu ideea că ar vrea să dea în judecată jurnalistul de la Ziarul de Bacău.

MANOLE MARIUS: Tu ce faci?

ILIE VLAD-RĂZVAN: Uite, sunt pe-acasă si fi-am dat niste mesaje pe WhatsApp sã… când apuci sã le…

MANOLE MARIUS: ..[neinteligibil]… nu m-am uitat. Apa… plata …[neinteligibil]… sã adaugi… A…

ILIE VLAD-RĂZVAN: Stii? Să le pui pe-alea acolo.

MANOLE MARIUS: Da, cocoș, cum să nu…

ILIE VLAD-RĂZVAN: Da. Nu e mare uau, dar stii cum e? E-nainte, nu e inapoi,…[cuvânt obscen – n.n.)… mea…

MANOLE MARIUS: E înainte nu e inapoi……[râde -n.n.]…

ILIE VLAD-RĂZVAN: [râde -n.n.]…

MANOLE MARIUS: …[neinteligibil]… Da cocos, le pun… cred că mâine le pun, e ok?

ILIE VLAD-RĂZVAN: Da, da, da. Cã eu… tot eu…

MANOLE MARIUS: Da?

ILIE VLAD-RĂZVAN: Tot mâine am sã si… Tot asa, sã-mi zici pozitia, stii? Ca sã… să le zic mură-n gurã, stii?

MANOLE MARIUS: Da, da, da, da. Cu sigurantã. In rest ce faci?

ILIE VLAD-RĂZVAN: Bă, ce sã fac… mã… sã zicem binisor așa.

MANOLE MARIUS: Asa?

ILIE VLAD-RĂZVAN: Stii tu? Trebuia sã… sã lămurească alea… saltea si de-astea, stii?

MANOLE MARIUS: Thâm.

ILIE VLAD-RÄZVAN: Numai bine, a mai apărut un căcat d-ăla, să-mi bag …(cuvânt obscen – n.n.]… in mă-sa! Bãi, mai du-te in …[cuvânt obscen – n.n.]… mã-tii!

MANOLE MARIUS: Bãi esti nebun?

ILIE VLAD-RĂZVAN: Da. Ei, bine, de-acuma stii cum e? Nici nu te mai… primul a fost aspru, al doilea a fost mai asa, acuma al treilea… bãi, dar mai du-te-n morții mă-tii că vorbesti despre aceleasi vesnice …[neinteligibil]… Dar, da…

MANOLE MARIUS: Nu, mã, dar e pus pe treabă bäiatul…

ILIE VLAD-RĂZVAN: Da, da, da. Cred că tura asta îl dau in judecatã. Cred eu, așa, știi?

MANOLE MARIUS: Îhâm. Îhâm.

ILIE VLAD-RAZVAN: Că e… prea e… bine, trebuie sã vorbesc cu un avocat, ceva, sã vedem ce subiect am, dar treaba asta cu nume, prenume, cu… stii, sunt aproape sigur că nu-i ok. Cu poza de-a mea, cu astea, stii? Dar nu-ti imagina că sunt cine stie ce afectat, doar cã a mai pus o lună la… la achiziție, stii?

MANOLE MARIUS: Am inteles. Asta este…

ILIE VLAD-RĂZVAN: Da, din pacate. Bãi, si stii cum e? Ălora le si trebuie, frate! Stii?

MANOLE MARIUS: Am inteles….[râde -n.n.)…

ILIE VLAD-RÄZVAN: Dar sunt… ifi dai seama, si oamenii ãia sunt cu… facuti cu capul, na…

MANOLE MARIUS: Dar tu pe cine vrei sã dai? Pe ziarist?

ILIE VLAD-RÄZVAN: Sincer, pe ziarist, da.

MANOLE MARIUS: Am înteles.

ILIE VLAD-RĂZVAN: Că e… știi? Să se și vadă, băi tati… când… la făcut …[cuvânt obscen – n.n.)… sunteți tovărășie. la să vedem, la dat bani, mă?

MANOLE MARIUS: lhâm.

ILIE VLAD-RĂZVAN: Cã iti dai seama câte lovele îi cer. Si stiu cã e si… culmea, stii? E un băiat destul de tânăr.. treizeci si…

MANOLE MARIUS: hâm.

ILIE VLAD-RĂZVAN: Și e ceva… am inteles că are cancer în fază terminala, e…

MANOLE MARIUS: Băi, ești nebun…

…[De la minutul 03:48 convorbirea priveste aspecte ce nu prezintã interes pentru cauzã – n.n.]…

STENOGRAMĂ – discuție telefonică între Diana Ilie și sora sa, Raluca Tamaș, și ea angajată în cadrul Primăriei Bacău. Cele două vorbesc despre o altă anchetă publicată de Ziarul de Bacău. Facem mențiunea că Raluca Tamaș nu este implicată în dosar.

ILIE DIANA: A, mai este un articol în ziar.

TAMAS RALUCA: Iar au mai apărut? Ei, lasă-mã, tu!

ILIE DIANA: Da, da, da. Am crezut c-ai văzut.

TAMAS RALUCA: N-am văzut, nu. Dar dacă vedeam nu-fi ziceam?

ILIE DIANA: Nu, mă gândeam că poate-ai vrut să mă menajezi.

TAMAS RALUCA: Nu. Nu mi-a apărut nimic pe Facebook și doar am bătut-o în cap maxim.

ILIE DIANA: Da, da, da. Mai este un articol in ziar. Vineri la opt o apărut, iar cu comentarii drăguțe, tot ce trebuie.

TAMAS RALUCA: Dar Doamne ferește! Ce-o mai scris acuma?

ILIE DIANA: Cu raportul de audit, numele meu la greu… La greu… de două ori…

TAMAS RALUCA: Da.

ILIE DIANA: De-astea. It was a great day, drept pentru care noi bem de când am venit si-o să mergem la casă să nu facem nimic, sã ne bată vântul. Si mai bem și-acolo. Nimic în sensul de treabă.

TAMAS RALUCA: Am înteles.

ILIE DIANA: Că alte lucruri mai facem…

TAMAS RALUCA: Da.

ILIE DIANA: Da.

TAMAS RALUCA: Zici că este… Tot citisem în ziar…

ILIE DIANA: Io-s presedintele, da.

TAMAS RALUCA: Da. Citisem despre o presedintă de la PSD, nu stiu, de la Bucuresti, care are Maybach, bărbat-su cu patru firme si nu stiu ce si acolo nu se…

ILIE DIANA: E ok.

TAMAS RALUCA: Da.

ILIE DIANA: Da, da, da.

TAMAS RALUCA: Acolo nu se mai întâmplã nimica. Si-aicea iarăsi omul e… zici că este stirea zilei, ce să mai…

ILIE DIANA: Secolului, da.

TAMAS RALUCA: Da.

ILIE DIANA: A anului, cel putin.

TAMAS RALUCA: Da.

ILIE DIANA: Ihâm.

TAMAS RALUCA: Da, si astăzi ai fost pe telefoane și pe de-astea, bănuiesc.

ILIE DIANA: E, nu neapãrat pe telefoane, am fost doar cu nasul in cur… ce sã mai vorbesc la telefon?

TAMAS RALUCA: Da.

ILIE DIANA: Nu mai… ce sã mai dezbat, că tot aia e, dar în altă formă, stii?

TAMAS RALUCA: Thâm.

ILIE DIANA: Ce dracu’ sã mai faci?

TAMAS RALUCA: Da…

ILIE DIANA: Da…

TAMAS RALUCA: Sã stii că prin cap mi-a trecut o secundã când… acuma cred că-i Ghinghes care o mai…

ILIE DIANA: Îhâm. O dat raportul de audit la Ziarul de Bacäu.

TAMAS RALUCA: Da, da, da.

ILIE DIANA: Da…

ILIE VLAD RĂZVAN (pe fundal): Nu c-ar …..[neinteligibil]…

ILIE DIANA: Nu c-ar fi ceva rãu in raportul de audit, cã nu este nimica, că dã citate de pe-acolo, stii.. nu spune nimic… Dar o pune într-o lumină de bineînteles cã e ceva, stii?

TAMAS RALUCA: Îhâm.

ILIE DIANA: Da.

TAMAS RALUCA: Dar eu știu că nu-i, că doar am vorbit și despre asta și așa…

ILIE DIANA: Îhâm.

TAMAS RALUCA: Da.

ILIE DIANA: Îm.

TAMAS RALUCA: Îmi pare rău, dar chiar n-am stiut si n-am văzut nimica. Chiar n-am văzut nimic.

ILIE DIANA: Dar stai liniștită, fată, dar n-are nimica, doar nu… n-ai dat tu, nu? …[râde-n.n.]…

TAMAS RALUCA: Nu……[râde -n.n.]…

ILIE DIANA: Stai cuminte, ce-ai.

TAMAS RALUCA: La mi… mie Vizi nu mi-a dat raportul.

ILIE DIANA: Nici mie.

TAMAS RALUCA: …[râde -n.n.]…

ILIE DIANA: [râde n.n.]…..[cuvânt obscen – n.n.]…

TAMAS RALUCA: Da. Îmi pare rãu.

ILIE DIANA: E… na.

TAMAS RALUCA: Bine.

ILIE DIANA: Gata…

Vom continua