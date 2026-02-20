Știai că un recipient de plastic aruncat greșit compromite întregul lot de deșeuri reciclabile?

Un recipient de plastic aruncat cu lichid în el (ori un deșeu depus în containerul greșit) poate compromite întregul proces de reciclare, ne informează reprezentanții SOMA Bacău. Plasticul contaminat nu mai poate fi valorificat, iar un gest greșit poate transforma un lot întreg de deșeuri reciclabile într-unul inutilizabil.

Reciclarea eficientă începe cu pași simpli – ambalajele trebuie golite înainte de a fi aruncate, iar plasticul și metalul trebuie depuse în containerul galben. „Atât de simplu. Atât de important” – SOMA Bacău.

De asemenea, șervețelele folosite nu se reciclează și trebuie eliminate la deșeuri reziduale, chiar dacă sunt din hârtie.

„Deși sunt din hârtie, după utilizare acestea devin contaminate cu resturi alimentare sau alte impurități și nu mai pot fi procesate pentru reciclare. Aruncă-le la deșeuri reziduale, nu în containerul pentru hârtie!

Un gest mic contează enorm pentru un sistem de colectare corect și eficient. Reciclăm responsabil” – SOMA Bacău.

Contrar unor idei greșite, deșeurile colectate separat nu ajung amestecate „la grămadă”. Ele sunt transportate, sortate și trimise către reciclatori: hârtia merge la reciclare, plasticul și metalul sunt valorificate, iar sticla este reciclată separat.

„Reciclarea funcționează doar atunci când sortăm corect deșeurile. Un gest mic poate avea un impact uriaș asupra mediului”, spun reprezentanții SOMA Bacău.

Băcăuanii sunt îndemnați să fie atenți și să colecteze deșeurile responsabil, pentru a beneficia cu adevărat de avantajele reciclării și pentru a ne bucura cu toții de un mediu mai curat, mai sănătos.

Mai multe detalii despre colectarea corectă a deșeurilor puteți citi și pe site-ul www.somabacau.ro sau puteți contacta dispeceratul SOMA la tel. 0234.998.