Știință, cunoaștere, creativitate, spiritualitate – Conferința Națională de Toamnă a AOSR, aniversând 90 de ani de la înființare și 40 de ani ai Filialei Neamț

Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR) este o instituție academică de elită, structurată pe opt filiale teritoriale și treisprezece secții științifice, acoperind domenii precum științele medicale, matematice, fizice, chimice, biologice, geonomice, tehnice, agricole, economice, filosofie, tehnologia informației, istorice și militare. Prin activitatea sa, AOSR promovează excelența științifică, dialogul interdisciplinar și dezvoltarea cercetării românești în context internațional. Academia este condusă de prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, președinte al AOSR, care, împreună cu biroul executiv, asigură continuitatea tradiției academice și orientarea către viitor a comunității științifice românești.

Anul 2025 are o semnificație aparte pentru AOSR și pentru întreaga comunitate științifică românească: s-au împlinit 90 de ani de la înființarea Academiei de către ilustrul medic, ministru și ambasador Constantin Angelescu. Totodată, se marchează și 40 de ani de la fondarea Filialei Neamț a AOSR (1985), un nucleu academic care a jucat un rol esențial în promovarea valorilor științifice și culturale în Moldova.

Filiala AOSR de la Piatra Neamț este condusă de președintele Gogu Gheorghiță, care a realizat lucrarea „Filiala din Piatra Neamț la ceas universar”, o sinteză ce prezintă rezultatele managementului decent, serios și profesionist al acestei filiale. Sub conducerea sa, filiala a confirmat prin activitate și implicare rolul său de promotor al excelenței academice regionale.

În perioada 17-19 septembrie 2025, în Stațiunea Durău, județul Neamț, s-a desfășurat Conferința Științifică Națională de Toamnă a AOSR, cu tema: „Știință, cunoaștere, creativitate, spiritualitate”. Conferința a fost organizată de Filiala Piatra Neamț a AOSR. La eveniment au participat membri ai corpului academic, rectori, profesori universitari, cercetători, oameni de cultură, reprezentanți ai autorităților. Între invitații care au luat cuvântul s-au numărat Daniel Harpa, Președintele Consiliului Județean Neamț, și Episcopul-vicar Teofil Trotușanu, purtând mesajul Înaltpreasfințitului Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Conferința a fost dedicată aniversării a 40 de ani de la înființarea filialei Piatra Neamț a AOSR.

Un fapt remarcabil l-a constituit participarea la conferință a trei generații de cercetători, într-o colaborare exemplară – o sinergie a inteligențelor, creativității și spiritului inovator. Cei mai tineri dintre aceștia au beneficiat de suportul financiar al AOSR prin Competiția de proiecte pentru tinerii cercetători, susținută prin fondurile proprii ale Academiei.

În deschiderea conferinței au rostit alocuțiuni: prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, Președintele AOSR, prof. univ. dr. Gogu Gheorghiță, Președintele Filialei Piatra Neamț, prof. univ. dr. ing. Anton Hadăr, Vicepreședinte AOSR, și prof. univ. dr. ing. Petru Andea, Secretar științific AOSR.

Conferința a fost structurată în Sesiunea Plenară și Secțiuni Paralele. În plen au susținut comunicări științifice reprezentanți ai Filialei Piatra Neamț a AOSR: prof. univ. dr. Gogu Gheorghiță („Prezentare filiala AOSR Piatra Neamț – 40 ani de existență”), prof. univ. dr. Gheorghe Surpățeanu, prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț și prof. univ. dr. Ion Sandu. Profesorul Adrian Cotîrleț, managerul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești, a avut un aport special și la organizarea evenimentului, care a respectat standardele academice ale conferințelor multidisciplinare. Prof. univ. dr. Ion Sandu a prezentat proiectul Muzeului personal ce se va deschide la Moinești, rezultat al unei impresionante cariere de 50 de ani în cercetare.

În secțiunile paralele s-au desfășurat lucrări acoperind toate domeniile științifice reprezentate în AOSR: Matematică, Fizică și Științe geonomice, Chimie și Științe inginerești, Tehnologia informației, Biologie, Medicină, Științe agricole, economice, juridice și sociologice, Filosofie, Teologie și Psihologie, Istorie și Științe militare.

Program și volum de rezumate – Durău 2025

La eveniment a participat și acad. prof. dr. Adrian Cotîrleț, singurul membru de onoare al AOSR din județul Bacău, care a susținut o lucrare dedicată istoriei laparoscopiei.

„Această conferință reprezintă un moment de reflecție și dialog interdisciplinar, în care valorile fundamentale ale științei se împletesc cu dimensiunea culturală și spirituală a societății noastre. Într-o lume aflată într-o permanentă transformare, este esențial ca cercetarea, educația și actul medical să rămână ancorate în cunoaștere autentică, creativitate și responsabilitate socială. AOSR demonstrează încă o dată rolul său de catalizator al excelenței academice și de promotor al unei culturi științifice integrate în spațiul european și internațional”, a declarat acad. prof. dr. Adrian Cotîrleț.

În plenul conferinței, acad. prof. dr. Vasile Sârbu a apreciat contribuția prezentării susținute de prof. dr. Adrian Cotîrleț: „Ne-am bucurat de o lucrare excelentă de istoric al laparoscopiilor, susținută de prof. dr Adrian Cotîrleț, care a arătat o dată în plus că alinierea stelelor în chirurgia modernă aparține pentru România unuia dintre membrii AOSR, iar astăzi este cel mai mare bun național al medicinii contemporane, numită minim invazivă.”

Conferința Științifică Națională de Toamnă a AOSR – „Știință, cunoaștere, creativitate, spiritualitate” – a fost o manifestare de înaltă ținută academică, care a reunit un număr semnificativ de participanți din marile centre universitare ale țării și a constituit un cadru de dialog multidisciplinar, sub semnul excelenței științifice.