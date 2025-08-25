Strada Narciselor va fi supralărgită. Firma care ridică Aurora Retail Park vrea să faciliteze accesul la centrul comercial

Aurora Retail Park Bacău Red S.R.L., dezvoltatorul viitorului centru comercial din sudul orașului, vrea să execute lucrări de supralărgire pe strada Narciselor. Firma intenționează să amenajeze tronsonul pietonal și carosabil, respectiv prima bandă de circulație, adiacent imobilului său de pe strada Narciselor, nr. 14 BIS, pentru a aduce zona la un standard estetic și funcțional similar cu cel al proiectului Aurora Retail Park Bacău.

În acest sens, firma propune o asociere cu municipalitatea băcăuană, pentru a efectua lucrările ce vor rămâne în domeniul public. Intervențiile prevăzute includ sistematizarea verticală a carosabilului, refacerea trotuarelor și a spațiilor verzi, modernizarea benzii de circulație și montarea semnalizării rutiere, precum și realizarea, dacă va fi necesar, a unei canalizări pluviale.

Așa cum am arătat în exclusivitate, Dan Ostahie, patronul ALTEX, deschide un centru comercial pe strada Narciselor. Este vorba despre Aurora Retail Park, un nume prezent în foarte multe orașe din țară, precum Brașov, Tulcea, Deva, Guirgiu, etc. Pe lângă magazinul ALTEX, centrul comercial oferă în alte orașe spații pentru branduri precum DW, Sinsay, Deichman, C&A și altele.

Pe lângă magazinele din centrul comercial, firma care dezvoltă proiectul a solicitat autorizație de la Primăria Bacău pentru a amenaja un drive-thru Mc Donald’s, cel de-al doilea în municipiu. Totodată, în autorizație se solicită și acordul pentru ridicarea unui magazin Lidl