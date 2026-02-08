Studenți de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, printre reprezentanții României la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

Patru studenți ai Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău se află printre sportivii care vor reprezenta România la Jocurile Olimpice de Iarnă, care au loc în perioada 06 – 22 februarie 2026 la Milano, transmit reprezentanții Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

România este reprezentată de 29 de sportivi și membri ai delegației tehnice – antrenori, oficiali și specialiști în recuperare.

Printre cei care vor purta tricolorul se află studenți și absolvenți ai Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău: Paul Pepene (Schi fond), Delia Reit (Schi fond), Ioan Lungociu (Schi fond) și Sorin Gîrbacea (Biatlon).

„Prezența lor la acest nivel confirmă nu doar valoarea formării academice, ci și forța unei comunități care cultivă caracter, perseverență și aspirație. Prin ei, Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău este parte din spiritul olimpic – acel spațiu în care performanța se întâlnește cu demnitatea, iar munca devine inspirație pentru generațiile care urmează”, se precizează într-un comunicat al universității băcăuane.

Paul Pepene (schi fond), absolvent al Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, atât la nivel de licență, cât și de master, a reprezentat Romania la 5 ediții ale Jocurilor Olimpice și a fost unul dintre sportivii care au purtat drapelul țării noastre la această ediție.

„Prin muncă, perseverență și sacrificiu, am reușit să particip pentru a cincea oară la Jocurile Olimpice, demonstrând că limitele pot fi depășite atunci când crezi în visul tău. Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut, inclusiv cadrelor didactice ale Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din cadrul Universității «Vasile Alecsandri» din Bacău, pentru îndrumare, încredere și înțelegere”, este mesajul transmis de Paul direct din satul olimpic.

Delia Reit (schi fond), în prezent studentă la programul de studii Sport și performanță motrică din cadrul facultății de sport, participă pentru prima dată la o astfel de competiție.

Din satul olimpic, Delia a declarat: „Când mă gândesc la parcursul meu până aici, simt recunoștință și motivație. Mare parte a succesului meu și a prezenței mele aici, le datorez deopotrivă familiei, antrenorilor, clubului și tuturor cadrelor didactice cu care am interacționat în formarea mea. Este o adevărată mândrie și bucurie să fiu studentă la Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău, pentru că la această universitate am întâlnit profesorii dedicați, care m-au înțeles, dar m-au și ghidat cu răbdare și pasiune, ajutându-mă să particip la Jocurile Olimpice. Experiența aceasta mă inspiră să muncesc și mai mult, să dau tot ce am mai bun și să reprezint cu responsabilitate toate instituțiile care m-au format și m-au susținut în drumul meu”.

Ioan Lungociu (Schi fond), absolvent al Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din cadrul universității băcăuane, este antrenorul principal al lotului de schi fond de la aceasta ediție a Jocurilor Olimpice.

Sorin Gîrbacea (Biatlon), absolvent al Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din cadrul aceleași universități, este unul dintre antrenorii cu experiență ai lotului României care pregătesc și susțin sportivii la Biatlon.

„Mult succes tuturor în atingerea performanțelor!”, au mai transmis reprezentanții universității.