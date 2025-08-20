Supermarketul românesc Annabella intră pe piața din Bacău, după preluarea mai multor magazine Mega Image

Consiliul Concurenței și-a exprimat acordul de principiu ca retailerul Annabella să cumpere cele 87 magazine pe care Mega Image s-a angajat să le cesioneze pentru a putea finaliza preluarea Profi.

„Prin această achiziție, Annabella va intra pe piețe unde nu a fost prezentă până acum, precum Cluj, Bihor, Timiș, Bacău, Vrancea sau Constanța, devenind un nou concurent pe piața de retail. Ca urmare, noi ne-am dat acordul de principiu, urmând ca aprobarea finală să se facă prin autorizarea tranzacției”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, potrivit profit.ro.

Pe 18 august, a fost anunțat că rețeaua românească de magazine Annabella preia cele 87 de magazine pe care Mega Image este obligată să le cedeze pentru a primi acordul Consiliului Concurenței în preluarea magazinelor Profi. Una dintre condiții prevede că Mega Image trebuie să cesioneze 87 de magazine din 44 de localități, în care activitățile Mega Image și Profi se suprapun.

Rețeaua de magazine Annabella, unul dintre cei mai mari retaileri cu acționariat 100% românesc de pe piața locală, fondat în 1994 de familia Mutu în județul Vâlcea, a finalizat 2024 cu o cifră de afaceri de 683,1 milioane de lei (137,3 milioane euro), în creștere cu 13% față de anul anterior.

