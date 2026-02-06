Supernova Bacău începe ridicarea mașinilor lăsate peste noapte în parcare. Taxă de 100 de euro pentru recuperarea autoturismului

Administratorul Centrului Comercial Supernova din Bacău anunță măsuri drastice împotriva șoferilor care folosesc parcarea ca spațiu de staționare pe termen lung, mai ales pe timpul nopții. Într-o notificare transmisă proprietarilor de autovehicule, compania avertizează că mașinile considerate abandonate sau parcate fără drept vor fi ridicate, iar recuperarea acestora va costa 100 de euro.

Documentul lipit pe mai multe autoturisme din parcare arată că șoferii au la dispoziție doar o zi pentru a-și muta autoturismele din parcarea centrului comercial situat pe strada Milcov. În caz contrar, administratorul își rezervă dreptul de a ridica vehiculul, invocând dreptul de proprietate asupra parcării.

Notificarea definește extensiv noțiunile de „vehicul abandonat” și „vehicul fără stăpân”, incluzând inclusiv autoturisme înmatriculate, aflate pe proprietate privată de mai mult de șase luni sau care, potrivit administratorului, nu respectă condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice. Practic, orice mașină lăsată pe termen lung în parcare poate intra sub incidența acestor reguli.

Cea mai dură prevedere apare însă la finalul documentului. Începând de joi, 5 februarie 2026, toate mașinile considerate abandonate sau cele care rămân parcate peste noapte vor fi ridicate, iar pentru eliberarea acestora proprietarii vor fi obligați să plătească o taxă de 100 de euro.

Reprezentanții Supernova susțin că măsura este necesară pentru a preveni blocarea locurilor de parcare destinate clienților centrului comercial. În același timp, șoferii riscă nu doar costuri suplimentare, ci și demersuri legale, compania anunțând că va apela la autorități și instanțe dacă situația nu este remediată.

Decizia riscă să stârnească nemulțumiri în rândul băcăuanilor, mai ales în contextul lipsei acute de locuri de parcare din oraș și al obișnuinței multor șoferi de a lăsa mașinile peste noapte în parcările centrelor comerciale.

Iată anunțul celor de la Supernova: