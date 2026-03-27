Surpriză! Primăria Bacău vrea să preia Centrul de cultură „George Apostu” și să-l integreze în Promenada Bistriței

Municipiul Bacău vrea să preia Centrul de Cultură „George Apostu” de la Ministerul Culturii și să-l transforme într-un pol central al noii promenade de pe malul Bistriței.

Primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a inițiat un proiect de hotărâre prin care administrația locală solicită trecerea imobilului, împreună cu activitatea instituției, din domeniul public al statului în cel al municipiului și în subordinea Consiliului Local.

Potrivit documentelor, demersul este justificat prin proiectul de regenerare urbană „Promenada Bistriței”, în cadrul căruia Centrul „George Apostu” ar urma să devină un punct-cheie de atracție culturală. Autoritățile susțin că integrarea în administrarea locală ar permite „corelarea directă a investițiilor de pe Esplanadă cu spațiul expozițional exterior al Centrului”, inclusiv Grădina cu Statui.

Primăria promite că va finanța integral funcționarea instituției din bugetul local, va păstra destinația culturală și va prelua întreg patrimoniul, inclusiv fondul de artă și biblioteca, considerate parte a tezaurului cultural local și național.

În plus, proiectul prevede transformarea zonei într-un spațiu activ, cu evenimente în aer liber, cinema în aer liber, ateliere artistice și colaborări cu Teatrul Municipal Bacovia și Colegiul Național de Artă „George Apostu”. Ideea este ca instituția să nu mai fie „un obiectiv static”, ci „o instituție vibrantă, parte integrantă a vieții cotidiene a băcăuanilor”.

Datele din document arată că Centrul de Cultură are în prezent 19 posturi și un buget de aproximativ 2,6 milioane de lei (nivel 2024), iar imobilul ocupă un teren de peste 22.800 mp, cu mai multe clădiri dedicate activităților culturale.

Pentru ca transferul să devină efectiv, este nevoie de aprobarea Consiliului Local și ulterior de o hotărâre de Guvern, conform Codului administrativ.

Proiectul urmează să fie dezbătut în Consiliul Local Bacău.