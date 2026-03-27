Surpriză! Primăria Bacău vrea să preia Centrul de cultură „George Apostu” și să-l integreze în Promenada Bistriței

Municipiul Bacău vrea să preia Centrul de Cultură „George Apostu” de la Ministerul Culturii și să-l transforme într-un pol central al noii promenade de pe malul Bistriței.
Primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a inițiat un proiect de hotărâre prin care administrația locală solicită trecerea imobilului, împreună cu activitatea instituției, din domeniul public al statului în cel al municipiului și în subordinea Consiliului Local.
Potrivit documentelor, demersul este justificat prin proiectul de regenerare urbană „Promenada Bistriței”, în cadrul căruia Centrul „George Apostu” ar urma să devină un punct-cheie de atracție culturală. Autoritățile susțin că integrarea în administrarea locală ar permite „corelarea directă a investițiilor de pe Esplanadă cu spațiul expozițional exterior al Centrului”, inclusiv Grădina cu Statui.
Primăria promite că va finanța integral funcționarea instituției din bugetul local, va păstra destinația culturală și va prelua întreg patrimoniul, inclusiv fondul de artă și biblioteca, considerate parte a tezaurului cultural local și național.
În plus, proiectul prevede transformarea zonei într-un spațiu activ, cu evenimente în aer liber, cinema în aer liber, ateliere artistice și colaborări cu Teatrul Municipal Bacovia și Colegiul Național de Artă „George Apostu”. Ideea este ca instituția să nu mai fie „un obiectiv static”, ci „o instituție vibrantă, parte integrantă a vieții cotidiene a băcăuanilor”.
Datele din document arată că Centrul de Cultură are în prezent 19 posturi și un buget de aproximativ 2,6 milioane de lei (nivel 2024), iar imobilul ocupă un teren de peste 22.800 mp, cu mai multe clădiri dedicate activităților culturale.
Pentru ca transferul să devină efectiv, este nevoie de aprobarea Consiliului Local și ulterior de o hotărâre de Guvern, conform Codului administrativ.
Proiectul urmează să fie dezbătut în Consiliul Local Bacău.
Comentarii
Nicu a zis
Casa de cultură a băcăuanilor ?????
Vili a zis
Vreți să-l transformați în cazinou că sunteți în stare ?Nu sunt nostalgic dar ați mutilat orașul nostru drag.Ave USR.
Robert a zis
Ideea e super!
Transformarea ei in realitate cu actorii politici din bacau e o idee groaznica!
Si nu ma refer numai la capetele seci din usr, ci si la cele goale din psd si pnl!
Toti care sunt implicati acum politic ar trebui sa dispara din orice proiect de viitor, cu tot cu firmele cu care vin la pachet!!!
Și bacauanii stiu despre ce vorbesc, chiar daca in presa locala de ”investigatie” nu exista asemenea articole!
Alex a zis
Domn’ primar de la Brăila este nostalgic după malurile apei dar tot la nivel de glezna broaștei a rămas în implementarea proiectelor cu sursa europeană. Nu au fost capabili să finalizeze in timp util ceea ce ai găsit „la cheie” și acum a pus ochii pe un loc numa’bun pt armata de lipitori USR. Nu a reușit să finalizeze lucrările de la Parcul Cancicov și tot cu aceeleasi firme neseriose vrea să facă Parcul Gherăești.
Jucaria a zis
Si ia Centrul cu tot cu Popa sau îi ia jucăria? 🙂
Roxana a zis
Popa nu mai ește director acolo.
Stanciu cel mai slab primar a zis
Poate ar fi mai bine o colaborare cu Ministerul Culturii. Pe ce pune mâna Viziteu, distruge.
La asta se pricepe cel mai bine.
Roxana a zis
Tocmai că, Ministerul Culturii vrea să scape de Centru. Nu sunt arătate toate informațiile în articol.
Termen finalizare promenada 36 luni a zis
Zilele trecute am constatat cu stupoare ca termenul de execuție pentru asa-zisa „Prenada Bistriței” este 36 luni, adica ar trebui sa fie gata 30 iunie 2028.
O alee de 2 metri lățime si maxim 2 km lungime are termen de execuție cat Autostrada Moldovei (București-Pascani)?!? Si noi vorbim de alte proiecte?!?
Daca adun o gașca de 10 muncitori cu lopeți si roabe, cred ca termin promenada in maxim 3 luni.
Pacat, dar efectiv este bătaie de joc tot ceea ce se întâmplă in Bacău. Totul merge din prost in mai prost, indiferent de culoarea politica a Primăriei si a Consiliului Local…
ONG a zis
Pai are vizitiul oponenti?! NU cred .. Daca bacauanii nu ies si nu picheteaza centrul de cultura sa l apere va ajunge ruina curand. Dar ce spun..organizatiile bacauanu nu au sange in vene sa faca nimic ca de..primesc subventii de la primarie.
Ion Creanga a zis
Primaria Bacau de ce nu se lupta cu atata ardoare ca sa preia Casa de Cultura, o institutie foarte importanta cu acelasi obiectiv cultural?
Andrei a zis
De tot se spune ,,de la Braila”?
Aliona a zis
De prea deștepți ce sunt. Viziteu de fapt e născut în Galați. Asta spune multe despre cei care tot împrăștie cu mizerie despre el.
cata a zis
Era si timpul! Poate dispare si gardul de la strada de care nici nu ne mai dam seama cat este de urat!
tânăr artist din Bacău a zis
Mi se pare o inițiativă care ar merita dezbaterea publică măcar pentru faptul că pune pe tapet activitatea și relevanța Centrului Apostu. Acest loc, din păcate, a fost prea mult timp sub monopolul unor persoane cu pretenții de personalități care nu au făcut decât să se promoveze unii pe alții, fără a-și asuma un rol activ în dezvoltarea culturală a orașului. Cred că acest proiect ar putea fi un prim pas în direcția eliberării culturii de sub influența unor oameni care văd doar binele propriu, în detrimentul binelui comun – acela al constituirii lumii de mâine prin cultură. Firește, există pericolul ca acest proiect să cadă în ruină, la fel ca Centrul de Tineret și alte inițiative, însă e cert că acest mușuroi al culturalilor băcăuani trebuie măcar răscolit puțin – prea mult timp au crezut că nu îi vede nimeni. Dar impostura se simte de la distanță. Abia aștept să văd cum vor evolua lucrurile.