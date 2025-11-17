SURSE: Femeia găsită moartă lângă calea ferată ar fi fost lovită de tren, iar apoi luată de doi oameni ai străzii din zonă

Ancheta privind moartea femeii de 26 de ani, găsită lângă calea ferată în zona străzii Aleea Metalurgiei din Bacău se apropie de final. Deși s-a vehiculat intens posibilitatea unei crime, mai multe surse au declarat pentru Ziarul de Bacău faptul că moartea femeii a survenit ca urmare a unui accident.

Femeia, originară din Galați, trăia în Bacău de câțiva ani. În seara care i-a pecetluit destinul, femeia a plecat de acasă și a traversat calea ferată în locul unde a și fost găsită ulterior. Din neatenție, aceasta ar fi fost lovită de tren și rănită grav. În zonă s-ar fi aflat la acel moment două persoane fără adăpost care au luat-o și au dus-o în corturile improvizate în care trăiau. A doua zi dimineață femeia decedase de la rănile suferite în accident, iar cele două persoane fără adăpost s-au speriat și au dus-o înapoi la lângă calea ferată, unde a fost depistată ulterior de un trecător.

Descoperirea a fost făcută în jurul orei 8 dimineața, într-o zonă cu vegetație, la 200 de metri de un bloc de locuințe, lângă calea ferată. Echipele de criminalistică au izolat mai multe ore perimetrul și au căutat probe. Medicii de pe Ambulanță au confirmat existența unor răni pe trupul victimei.