Sute de posturi disponibile în industrie, construcții și transport. Aerostar, Conextrust sau Elmet, printre companiile care fac angajări

Piața muncii din județul Bacău continuă să fie dominată de meseriile tehnice și de posturile din industrie și construcții. Potrivit evidențelor de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bacău, sunt înregistrate în prezent 232 de oferte de muncă, care însumează câteva sute de posturi disponibile.

Cele mai multe locuri de muncă sunt pentru operatori la mașini-unelte cu comandă numerică (CNC). Angajatorii caută aproximativ 60 de persoane pentru aceste posturi, ceea ce face din această meserie cea mai căutată în județ în această perioadă.

Pe locurile următoare se află posturile din construcții și activitățile industriale. Lista AJOFM arată că sunt disponibile 28 de locuri pentru fierari betoniști și alte 25 pentru dulgheri. În același timp, angajatorii caută și muncitori necalificați pentru activități de asamblare și montaj, unde sunt disponibile tot 28 de posturi.

Industria mecanică continuă să aibă o cerere constantă de personal. În evidențele AJOFM apar 25 de locuri de muncă pentru lăcătuși mecanici și 24 pentru sudori.

O ofertă importantă există și în domeniul transporturilor, unde sunt disponibile 25 de locuri pentru conducători auto în transportul rutier de mărfuri.

În comerț sunt disponibile 23 de posturi pentru lucrători comerciali, iar în industria textilă sunt 25 de locuri pentru confecționeri.

Lista include și un număr semnificativ de posturi în domeniul aeronautic. Angajatorii caută ingineri de aviație, mecanici de aviație și tinichigii structuristi, fiecare categorie având câte 20 de posturi disponibile.

Datele arată că angajatorii din județ caută în continuare în special muncitori calificați în domenii tehnice, dar și personal necalificat pentru industrie și construcții, domenii în care recrutarea rămâne dificilă.