Tânăr de 19 ani din Livezi, reținut după ce ar fi distrus echipamente ale unor stații de telefonie mobilă din județul Bacău

Polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Onești au documentat activitatea infracțională a unui tânăr în vârstă de 19 ani, din comuna Livezi, bănuit de comiterea infracțiunii de distrugere.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 1 – 6 mai, acesta ar fi pătruns în incinta unor stații de telefonie mobilă din județul Bacău, unde ar fi provocat distrugeri la echipamente și componente de telecomunicații. De asemenea, ar fi deteriorat și elemente ale panourilor solare care alimentau stațiile cu energie electrică.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiști, suspectul a fost identificat și reținut pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești, pentru stabilirea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale care se impun.