Tânăr din Ardeoani, arestat preventiv pentru încălcarea ordinului de protecție

Un tânăr de 33 de ani din comuna Ardeoani a fost arestat preventiv, după ce s-a apropiat de locuința tatălui său, deși acest lucru îi era interzis printr-un ordin de protecție.

Foto: arhivă

Pe data de 19 august, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Moinești au reținut pentru 24 de ore, un bărbat de 33 de ani, din comuna Ardeoani, după ce ar fi încălcat măsurile dispuse printr-un ordin de protecție.

Tânărul s-a deplasat la domiciliul tatălui său de 64 de ani, deși îi era interzis să se apropie la mai puțin de 200 de metri de acesta și locuința sa, printr-un ordin de protecție emis de Judecătoria Moinești.

„După administrarea probatoriului, polițiștii au luat măsura reținerii bărbatului, pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău. Ulterior, instanța de judecată a dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile”, transmite IPJ Bacău.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție.