Tânăr din Ardeoani, monitorizat cu brățară electronică, reținut după ce s-a apropiat de locuința părinților

​O alertă de încălcare a proximității stabilite printr-un ordin de protecție provizoriu a fost transmisă la dispeceratul Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

Foto: arhivă

​Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Moinești s-au deplasat de urgență la adresa indicată din comuna Ardeoani și au depistat în flagrant delict un bărbat de 33 de ani, în apropierea locuinței părinților săi, zonă care îi era interzisă printr-un ordin de protecție provizoriu emis de polițiști. Tânărul era monitorizat cu brățară electronică, după ce și-ar fi agresat tatăl.

​După administrarea probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul I.P.J. Bacău.

​Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție provizoriu.