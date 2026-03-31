Tânăr din Bacău, arestat după ce a atacat un polițist și a încercat să-i fure arma, pe autostrada A1

Un tânăr în vârstă de 19 ani, originar din județul Bacău, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a agresat un polițist și a încercat să îi sustragă arma, în urma unui incident petrecut pe autostrada A1, în județul Arad.

Potrivit reprezentanților Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, pe numele tânărului a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Incidentul a avut loc sâmbătă, după ce polițiștii de la Biroul Poliție Autostrăzi A1 Deva–Nădlac au fost sesizați cu privire la un accident rutier produs pe sensul de mers Nădlac–Arad. Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat că un autoturism marca Skoda, condus de tânărul băcăuan, a intrat în coliziune cu un alt autovehicul, pe care l-a lovit din spate.

În vederea stabilirii cauzelor accidentului, polițiștii au decis testarea șoferului pentru consumul de alcool și substanțe psihoactive, fiind necesară deplasarea acestuia la Spitalul Județean de Urgență Arad pentru recoltarea de probe biologice.

Cum s-a petrecut incidentul?

Pe drum, însă, situația a degenerat. Conform anchetatorilor, tânărul a încercat să fugă, l-a îmbrâncit pe polițistul care îl însoțea, l-a prins de gât pentru a-l imobiliza și a încercat să îi sustragă arma din dotare, deteriorând tocul acesteia. De asemenea, acesta ar fi încercat să fure cătușele și spray-ul lacrimogen al agentului, provocând distrugerea unor elemente de uniformă.

Polițistul a suferit leziuni care au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Anchetatorii mai precizează că actele de violență s-au petrecut în spațiul public, tulburând ordinea și liniștea publică.

Tânărul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorii au admis propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ancheta continuă în acest caz.