Tânăr din comuna Huruiești, reținut după ce a încălcat ordinul de protecție

Un tânăr de 24 de ani, din comuna Huruiești, a fost reținut după ce a încălcat măsurile dispuse printr-un ordin de protecție provizoriu.

​Polițiștii l-au despistat pe cel în cauză în flagrant delict în curtea locuinței mamei sale, încălcând astfel obligațiile impuse prin ordinul de protecție emis de Judecătoria Podu Turcului.

​Dupa administrarea probatoriului, tânărul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și introdus în arestul I.P.J Bacău.

​Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcare a măsurilor dispuse prin ordin de protecție.