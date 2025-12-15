Tânăr din comuna Racova, anchetat pentru braconaj cinegetic

Un porc mistreț împușcat a fost descoperit pe un teren agricol din extravilanul comunei Itești, de paznicul de vânătoare al fondului cinegetic. Imediat, bărbatul i-a sesizat pe Polițiștii Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău.

Foto arhivă

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit că, în seara de 13 decembrie, un bărbat de 34 de ani, din comuna Racova, ar fi împuşcat fără drept animalul, cu o armă de vânătoare. Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de braconaj cinegetic şi uz de armă fără drept.

Arma a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.

„Constituie infracţiune de braconaj şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei, vânătoarea fără autorizaţie de vânătoare legală”, atenționează polițiștii.