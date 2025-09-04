Tânăr din Helegiu, prins cu 138 km la oră în Sănduleni

Un tânăr de 26 de ani, din comuna Helegiu, a fost prns de radar în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 138 km/h, pe o porțiune de drum din localitatea Sănduleni, unde limita legală de viteză era de 50 km/h.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 4.050 de lei, iar ca măsură complementară i-a fost reținut permisul de conducere pentru 120 de zile, fiindu-i eliberată dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză, pentru a se deplasa în siguranță pe drumurile publice și pentru a evita producerea unor evenimente rutiere grave.

Acțiune pentru creșterea siguranței rutiere în județul Bacău

În perioada 01 – 07 septembrie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău desfășoară o acțiune pentru prevenirea și combaterea nerespectării regimului legal de viteză pe drumurile publice din județ.

Zilnic, polițiștii acționează cu aparate radar și echipamente de supraveghere video a traficului rutier, pentru identificarea și sancționarea conducătorilor auto care pun în pericol siguranța participanților la trafic.