Tânăr din Mărgineni, arestat preventiv după ce și-a agresat soția

Un bărbat de 34 de ani, din Mărgineni, bănuit de comiterea infracțiunilor de violență în familie și amenințare, a fost reținut de polițiștii din localitate.

Potrivit cercetărilor efectuate de polițiști, pe 20 aprilie, în timp ce se afla la domiciliu împreună cu soția sa, în vârstă de 29 de ani, bărbatul ar fi agresat-o și ar fi amenințat-o.

După administrarea probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Ulterior, acesta a fost prezentat instanței de judecată care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate.