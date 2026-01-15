Tânăr din Răchitoasa, reținut după ce a fost prins băut la volan în Podu Turcului

Un tânăr de 21 de ani, din comuna Răchitoasa, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost depistat de polițiști conducând un autoturism sub influența alcoolului, în Podu Turcului.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, incidentul a avut loc pe 6 ianuarie, când polițiștii l-au surprins pe tânăr în flagrant delict, în timp ce se afla la volan în stare de ebrietate.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, conducătorul auto a fost transportat la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, tânărul fiind introdus în Arestul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Cercetările continuă în cadrul dosarului penal întocmit pe numele acestuia.